Jazzbląg 2025: Święto muzyki jazzowej w Elblągu

Prezydent Michał Missan wraz z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają w dniach 25-26 lipca na XI edycję festiwalu Jazzbląg - najważniejszego wydarzenia dla miłośników jazzu i muzyki improwizowanej, poszukującej, nowatorskiej.

Od ostatniej, X edycji minęły 4 lata. Elbląscy wielbiciele jazzu w różnych odsłonach mieli więc wystarczająco dużo czasu by zatęsknić i wyostrzyć apetyty na kolejne festiwalowe doświadczenia.

Tegoroczna odsłona, która przenosi po raz pierwszy wszystkie koncerty na scenę plenerową na dziedzińcu Galerii EL, skupia się na prezentacji wciąż młodych, choć ogromnie doświadczonych polskich artystów z kapitalnymi gośćmi z Ameryki.

W Elblągu po raz pierwszy zagrają wielce utalentowani i utytułowani muzycy:

Trio Alfredo Rodrigueza, wybitnego kubańskiego kompozytora i pianisty - protegowanego samego Quincy'ego Jonesa, który pod jego skrzydłami zrobił światową karierę grając na największych i najważniejszych scenach prezentując jazz mający silne korzenie w muzyce latynoskiej.

Elipsis czyli nowa supergrupa, którą tworzą 5 krotny laureat nagrody Grammy (ze swoją macierzystą formacją Snarky Puppy) gitarzysta basowy Michael League, nominowany do Oskara za muzykę do filmu Birdman i od 20 lat bębniący w składzie Pata Metheny'ego Antonio Sanchez, współpracujący z Ericiem Claptonem, Paulem Simonem czy Bruce'm Spreengstinem perkusjonista Pedrito Martinez i gościnnie nominowana do latynoskiej Grammy pianistka Glenda Del Monte.

W skłąd polskiej reprezentacji na Jazzblągu wchodzą znani nam już po części świetni artyści:

Tomasz Chyła Quintet pod wodzą laureata Fryderyka, fantastycznego skrzypka Tomka Chyły, grupa Hoshii Kuby WIęcka, inspirujący się m.in. hip-hopem i elektroniką skład, którego liderujący saksofonista uznawany jest za "głos, który wyznaczać będzie nowe kierunki jazzu", 11 osobowy band Tribute to polski jazz z dużą dozą groove'u i funky oddający hołd polskim klasykom m.in. Namysłowskiemu, Ptaszynowi i Komedzie, czy wreszcie łączący jazz z rockiem i noisem trójmiejska grupa Ńoko.

Więcej o Jazzbląg Festiwalu przeczytać można tutaj:

Bilety do nabycia w kasie Galerii EL oraz online.

Zapraszamy gorąco!

Organizatorami XI edycji Jazzbląg Festiwal są Centrum Sztuki Galeria EL oraz Michał Missan - Prezydent Elbląga.

Sponsorem głównym wydarzenia jest Energa Grupa Orlen.

--- komunikat płatny ---