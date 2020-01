Elana trzecim sparingpartnerem

Wszystkim wybierającym się na sobotni spacer polecamy obrać kierunek na ul. Skrzydlatą, gdzie żółto-biało-niebiescy zagrają z Elaną Toruń. Trzecie sparingowe rozdanie Olimpii w trwającym okresie przygotowawczym rozpocznie się o godz. 12.

Póki co elbląska drużyna jest powściągliwa w swoich poczynaniach, jeszcze nie wrzuciła wyższego biegu. Rezultaty mogą sugerować, że hamulec ręczny jest wciąż zaciągnięty. Dwa mecz, oba z pierwszoligowcami, niby wyniki relatywnie dobre, bo przegrane z drużynami z wyższej ligi tylko 1:2, to nie jest powód do wstydu. Przed szereg jak zawsze wychodzi teoria, że okresy przygotowawcze pod względem rezultatów są kwestią drugorzędną, z czym należy się zgodzić. To wzmożony czas treningowy co potwierdza Michał Kuczałek, pomocnik Olimpii:

- W całym tygodniu poprzedzającym sparing z Elaną mamy po dwie jednostki treningowe dziennie. Obciążenia są duże, zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w tym okresie. W sparingach na pewno trzeba swoje wybiegać, a dodatkowo, po dwóch pierwszych grach wiemy, że mamy cały czas dużo do poprawy. Oprócz ciężkiej pracy, skupiamy się również nad założeniami taktycznymi - mówi Michał Kuczałek.

Elana przedstawiania nie potrzebuje. Poprzedni sezon, stricte ostatni mecz, obfitował w niezapomniane momenty dla kibiców Olimpii. Nie przypominamy szczegółowo, bo temat był wałkowany wielokrotnie. W obecnych rozgrywkach żółto-biało-niebiescy z Elaną zagrali już dwukrotnie, wyniki idealnie remisowe. Każda z drużyn wygrywała na boisku rywala w stosunku 2:0.

W Olimpii doszło do kolejnych zmian w sztabie pierwszej drużyny. O odejściu fizjoteraputy Krzysztofa Garczarczyka już pisaliśmy przy okazji zapowiedzi sparingu ze Stomilem Olsztyn, a we wtorek (21 stycznia) potwierdziły się dochodzące od jakiegoś czasu wieści dotyczące trenera bramkarzy. Za odpowiednie przygotowanie m.in. Sebastiana Madejskiego nie będzie już odpowiadać Adam Urbanowicz, który w klubie pracował od wielu lat (ostatni powrót nastąpił w styczniu 2015 roku). Piłka nożna nie lubi jednak stagnacji i należało zatrudnić innego fachowca. Władze klubu postanowiły paragrafować umowę z Mariuszem Kuchtą. Trener w ostatnich latach pracował zarówno z bramkarzami i bramkarkami m.in w reprezentacji Polski kobiet, także w KP Starogard Gdański.

Jeśli chodzi o skład personalny pierwszej drużyny, to nowych nazwisk nie zauważono, także nie zapowiedziano. Cieszą jednak powroty zawodników, którzy w ostatnim czasie dochodzili do pełnej sprawności po kontuzjach. Swoje minuty w pierwszych sparingach zbiera systematycznie Michał Kiełtyka, czekamy jeszcze na Macieja Rozumowskiego, ale wydaje się, że pomocnik potrzebuje jeszcze kilku treningów na dojście do zadowalającego poziomu, który pozwoli na testy w meczach sparingowych. Pod znakiem zapytania stoi występ Damiana Szuprytowskiego ze względu na dyskomfort odczuwany w nodze. W meczu z Elaną nie ujrzymy Dawida Jabłońskiego, którego wyklucza uraz mięśnia czworogłowego.

Olimpia Elbląg - Elana Toruń w sobotę, 25 stycznia, na stadionie przy. ul. Skrzydlatej o godz. 12.. Wstęp wolny.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg