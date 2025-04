Elbasket po sezonie

Niedosyt - to uczucie dominuje wśród kibiców elbląskiej koszykówki po pierwszym sezonie Elbasketu w II lidze. Elbląscy koszykarze do końca walczyli o awans do fazy play off, ostatecznie zabrakło im jednego zwycięstwa. Emocji na parkiecie nie brakowało, podobnie jak kibiców na trybunach. Czekamy na następny sezon.

15 zwycięstw i 15 porażek - to bilans Basketballu Elbląg w debiutanckim sezonie w II lidze. Można czuć spory niedosyt, bo do awansu do fazy play off zabrakło jednego zwycięstwa. Dziś można się zastanawiać, co by było gdyby piłka kilka razy więcej wpadła do kosza, abo gdyby elblążanie na początku sezonu (kiedy dopiero uczyli się ligi) nie grali z dwoma zespołami z Gdyni. Jesienią ubiegłego roku elbląscy debiutanci przegrali oba spotkania, można się zastanawiać, czy przynajmniej z jedną z tych drużyn by nie wygrali, gdyby grali z nią później, gdy już pierwsze „frycowe“ zapłacili.

Elbasket zajął w swojej grupie 9. miejsce. 15 zwycięstw awans do play off dawało w grupie B (Profi Sunbud PKK 99 Pabianice awansowało, z takim samym bilansem na 9. miejscu uplasowało się GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki) oraz grupie C (7. miejsce dla GTK AZS II Gliwice, 8. pozycja dla KS Cracovia 1906 Jome Kraków). Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym sezonie nasi koszykarze wywalczą awans.

Elbasket w 30. meczach zdobył 2466 punktów, stracił - 2346. Najbardziej skuteczna elbląska piątka wygląda następująco (w nawiasie średnia meczowa): Przemysław Zamojski - 494 oczka (22,5), Mateusz Stawiak - 393 (14,0), Kacper Jastrzębski - 375 (13,4), Dominik Pawlak - 322 (10,7) i Piotr Prokurat - 307 (10,2). Trener Arkadiusz Majewski na parkiet wpuścił 22 zawodników. We wszystkich 30 spotkaniach zagrali Piotr Prokurat (912, 4 min.) i Dominik Pawlak (631,17 min.).

Klubowe rekordy

Czas na parkiecie: 44 minuty i 24 sekundy spędził na parkiecie Przemek Zamojski w pierwszym meczu z BSW Arką Gdynia. Po dogrywce elblążanie przegrali 89:94.

Zdobyte punkty: 38 oczek Przemka Zamojskiego w meczu wyjazdowym z Uniwersytetem Gdańskim Treflem Sopot wygranym przez elblążan 77:73.

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Zbiórki: 20 razy z tablic zbierał piłkę Paweł Budziński w wyjazdowym meczu z EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów wygranym przez elblążan 91:70. Na to osiągnięcie zsumowało się 8 zbiórek w ataku i 12 w obronie. Pewną ciekawostką jest fakt, że jeżeli rozbić statystykę na zbiórki w obronie i w ataku, to tu rekordy klubowe należą do... Kacpra Jastrzębskiego, który zanotował 9 zbiórek w ataku w meczu z Uniwersytetem Gdańskim Trefl Sopot (77:73) i 13 w obronie w spotkaniu z TKM Włocławek (88:77).

Asysty: 12 razy podawał Piotr Prokurat w meczu z TKM Włocławek wygranym przez Elbasket 88:77

Faule wymuszone: Ta statystyka należy do Przemka Zamojskiego, który w wygranym spotkaniu z MKK Polskim Sklepem Gniezno (74:71) był faulowany 13 razy.

Przemek Zamojski i inni

W czterech grupach II ligi w sezonie zasadniczym walczyło 72 drużyny. Popatrzyliśmy, w których statystykach indywidualnych elblążanie znaleźli się w pierwszej dziesiątce.

Przemek Zamojski jest liderem jeżeli chodzi o średni czas przebywania na parkiecie. Średnio (w 22 meczach) na boisku przebywał 37,10 minuty. I to nie jest jedyna klasyfikacja, którą wygrał koszykarz Elbasketu. Nasz olimpijczyk jest też najlepszy jeżeli chodzi o średnią rzutów za trzy. Z dystansu trafiał średnio 3,6 razy na mecz. Dokładnie oddał tych rzutów 254, co daje mu 4. miejsce wśród wszystkich koszykarzy występujących w II lidze. Lider - Kacper Dominiak z MKK Boruty Zgierz rzucał z dystansu 295 razy. Średnia rzutów za trzy? Tu też bezapelacyjnym liderem jest elbląski koszykarz - średnio na mecz oddawał 11,6 rzutu z dystansu.

Jeżeli chodzi o średnią zdobytych punktów na mecz, to jest czwarty. Zdobywał średnio 22,5 oczka na spotkanie; wystąpił w 22 meczach. Lider klasyfikacji - Roger Dale Ray (Start II Lublin) rzucał średnio 26,81 punktów w 21 meczach.

Elbląskiego olimpijczyka sklasyfikowano również na 10. miejscu pod względem średniej ilości celnych rzutów z gry - 7,1 na mecz. Na pierwszym miejscu jest Roger Dale Ray (Start II Lublin) ze średnią 10,1 rzutu na mecz (rozegrał 21 spotkań). Jeżeli chodzi o średnią liczbę oddanych rzutów na mecz, to Przemek Zamojski w tym rankingu jest trzeci - 17,8 rzutu na spotkanie. Liderem - Roger Dale Ray (Start II Lublin) - 20,3.

Na 9. miejscu sklasyfikowano Przemka Zamojskiego w średniej celnych rzutów wolnych. Elblążanin trafiał 4,8 rzutu osobistego na mecz.

Piotr Prokurat ze 112 stratami w 30 meczach jest wiceliderem ilości straconych piłek. O dwie więcej stracił Jakub Wojdała z MKS II Dąbrowa Górnicza. Jeżeli chodzi o średnią liczbę strat na mecz to na 9. miejscu (3,82) znajdziemy Przemka Zamojskiego, Piotr Prokurat jest 11. Na czele Antoni Majcherek z Kinga II Szczecin - 4,62 straty na mecz.

W pierwszej dziesiątce klasyfikacji fauli mamy dwóch koszykarzy z Elbląga. Dominik Pawlak (105) jest 4, Mateusz Stawiak (103) - 7. Liderem ze 113 faulami na koncie jest Mateusz Barszczak z Niedźwiadków Przemyśl. W klasyfikacji średniej liczby fauli na mecz w pierwszej dziesiątce jest ujęty tylko Mateusz Stawiak. 3,68 faula na mecz dało mu 5. miejsce.

To tylko, naszym zdaniem, najciekawsze statystyki zakończonego właśnie sezonu. Teraz przyszedł czas na jego dogłębną analizę i... trzymamy kciuki za sezon 2025/26.