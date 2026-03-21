Elbasket przegrywa i traci szansę na playoffy

Nie udała się elbląskim koszykarzom wyprawa do Międzychodu. Elbasket przegrał dziś (21 marca) z tamtejszym Sokołem i stracił szansę na awans do fazy play off.

Dzisiejsze starcie pomiędzy sąsiadami z tabeli miało duże znaczenie w kontekście walki o fazę play off. Elblążanie musieli myśleć o zwycięstwie, jeżeli chcieli zachować szansę. Sokół był w lepszej sytuacji, dwa punkty przedłużały szansę na awans do czołowej ósemki.

Zaczęło się od dwóch trójek – najpierw Kacpra Jastrzębskiego, potem Kacpra Szuszkiewicza, przedzielonych jednym punktem dla gospodarzy i było 6:1 na początku czwartej minuty. Potem goście zanotowali kilka minut bez punktów. Efekt 11:6 dla gospodarzy w szóstej minucie. I 19:12 na koniec pierwszej kwarty.

Pogoń w drugiej części meczu zaowocowała odrobieniem strat. W 16. minucie Kacper Jastrzębski zdobywa dwa punkty i na tablicy wyników jest wynik 27:27. 50 sekund przed końcem pierwszej połowy Kacper Szuszkiewicz znów trafia „za trzy” i goście wychodzą na prowadzenie 36:34. Chwile później Mateusz Stawiak trafia jeden osobisty i na przerwę Elblążanie schodzą z trzema oczkami przewagi.

Gospodarze prowadzenie odzyskują w 26. minucie. Walka kosz za kosz trwa niemal do końca. Niestety, na 10 minut do końca to koszykarze z Międzychodu mają więcej powodów do radości prowadząc dwoma punktami.

W decydującej kwarcie zażarta walka trwa nadal. Na cztery minuty do końca Elblążanie doprowadzają do remisu 66:66, po koszu Dominika Pawlaka. Potem gospodarze zdobyli dziewięć puntów z rzędu. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego punktować zaczęli dopiero w ostatniej minucie. Było już jednak za późno na odwrócenie losów spotkania. Dzisiejsza porażka oznacza utratę przez Elbasket szans na awans do fazy play off.

W najbliższą środę (25 marca) Elbasket zagra w Gdyni z miejscową BSA AMW Arką zaległy mecz. Sezon zakończy w Elblągu – 28 marca podejmie Kamte Basket Kruszwicę.

Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód - Energa Basketball Elbląg 80:70 (19:12, 15:25, 22:17, 24:16)

Elbasket: Jastrzębski 24 (2), Szuszkiewicz 12 (4), Prokurat 8 (1), Stawiak 6, Budziński, Pawlak 19, Konecko 1, Glaner