„Elbląg jest, można powiedzieć, potęgą”

Tak elbląskie sukcesy juniorów i juniorów młodszych skomentował Adam Seroczyński, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego. Wczoraj (6 listopada) elbląscy kajakarze i kanadyjkarze podsumowali sezon startowy 2021. Zobacz zdjęcia z gali.

Wczoraj (6 listopada) elbląscy kajakarze podsumowali kolejny sezon startów. To już stało się tradycją, że kiedy kajakarze i kanadyjkarze wyjdą z wody, to na przystani przy ul. Radomskiej zapraszają na galę, podczas której najlepsi z nich zostają nagrodzeni – To był kolejny udany sezon – krótko stwierdził Wojciech Załuski, trener kajakarzy UKS Silvant Kajak.

Elbląscy kajakarze z roku na rok robią ogromny progres. Z tej okazji sięgnąłem po podsumowanie kajakarskiego sezonu z 2015 r., (sekcja kajaków funkcjonowała wówczas w Olimpii Elbląg). - To był udany sezon, zdobyliśmy ponad 100 procent więcej punktów w klasyfikacji drużynowej prowadzonej przez Polski Związek Kajakowy – mówiła wówczas Agnieszka Banaś, trenerka kajakarzy Olimpii.

A Mirosław Kreczman, ówczesny prezes sekcji narzekał na fatum czwartych miejsc. W tym roku elblążanie z każdych zawodów rangi mistrzostw Polski wracają z medalami. Kajakarze Silvanta z dobrej strony pokazali się na zawodach międzynarodowych. - Mieliśmy trzech zawodników na mistrzostwach świata: Przemek Rojek, Przemysław Krauze i Igor Komorowski. Gabriel Gładykowski reprezentował nas na mistrzostwach świata w maratonie. Julia Kot i Tomasz Pytlak walczyli w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Medali mistrzostw Polski ciężko mi zliczyć – tak sezon podsumował Wojciech Załuski.

O osiągnięciach naszych kajakarzy informujemy na bieżąco na łamach portElu. Dorobiliśmy się w Elblągu bardzo dobrej grupy w wielu kategoriach wiekowych. Dość wspomnieć, że najstarszy zawodnik z grupy Wojciecha Załuskiego – Przemysław Rojek zdobył już medal na mistrzostwach Polski seniorów. Przypomnijmy: kajakarz pierwszy sezon startował jako młodzieżowiec. Za plecami czai się całkiem poważne grono utalentowanych i uznanych w kajakowym świecie kolegów i koleżanek.

- Myślę, że jesteśmy blisko tego, że ktoś przywiezie medal z zawodów międzynarodowych – stwierdził trener elbląskich kajakarzy.

- Widać bardzo dużą zmianę na dobre w Elblągu. Można powiedzieć, że w juniorach i juniorach młodszych Elbląg jest, można powiedzieć, potęgą. I to mnie bardzo cieszy jako kajakarza z Warmii i Mazur. Widać, że jest włożony ogrom pracy i zaangażowania trenerów, zawodników i działaczy – dodał Adam Seroczyński, wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego oraz brązowy medalista olimpijski z Sydney.

Warto też zwrócić uwagę na kanadyjkarzy z Korony. Zawodnicy z klubu, który jest na razie w cieniu Silvanta, zdobywają medale dla swojego klubu. - To był kolejny sezon, w którym nas zawodnicy wywalczyli medale na mistrzostwach Polski. W tym roku juniorzy młodsi zdobyli medale na mistrzostwach Polski w maratonie i na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - mówił Mirosław Kreczman, prezes Korony Elbląg.

Wśród koroniarzy wyróżnił się Jan Brykalski (brązowy medalista na olimpiadzie młodzieży oraz mistrzostwach Polski w maratonie). Elblążanin startował w dwójce w parze z Patrykiem Stasiełowiczem oraz Daniłem Adamovichem. - Natomiast indywidualnie, zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w klubie jest Patryk Stasiełowicz. Na jesiennych eliminacjach do kadry narodowej zajął szóste miejsce. Mamy nadzieję, że po przepracowaniu okresu zimowego, na wiosnę droga do kadry stanie przed nim otworem – mówił Mirosław Kreczman.

I niejako przy okazji, bo Silvant Kajak to nie tylko kajaki. Na gali wyróżniono też kickboxera Adriana Durmę, trzeciego na tegorocznych mistrzostwach świata.

Wyróżnieni kajakarze i kanadyjkarze otrzymali nagrody z rąk prezydenta Witolda Wróblewskiego i Edwarda Parzycha, tytularnego sponsora klubu. Kajakarzy ucieszy też fakt otrzymania dwóch kajaków dla zawodników początkujących od Euroregionu Bałtyk.