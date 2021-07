Elbląg po raz kolejny stolicą triathlonu

Około 550 osób ukończyło elbląską edycję Garmin Iron Triathlon. W niedzielę rywalizowali na kilku dystansach Ironman oraz w sztafetach. Najdłuższy z dystansów wygrał elblążanin Piotr Różalski. Zobacz zdjęcia.

- Ten sezon jest ciężki z powodu pandemii, była mniejsza motywacja do treningu, dlatego dzisiaj wystartuję w sztafecie z uśmiechem, bez „spiny” - mówi Dariusz Sikora z Nowego Dworu Gdańskiego, z którym rozmawialiśmy przed startem. - Pogoda jest wymarzona do wypoczynku i robienia zdjęć (śmiech). Ale każdy ma takie same szanse – dodał.

Dariusz startował na ostatniej zmianie – biegowej – w sztafecie 1/4 Ironman (950 m pływania, 45 kilometrów na rowerze i 10,5 km biegu) razem z Tomaszem Glebem i Sebastianem Niżnikiem. Dobiegł na drugim miejsce, a pierwsze miejsca na podium zdobyli doświadczeni elbląscy triathloniści: Michał Majka, Marcin Florek i Mikołaj Waliński z czasem 2 godziny i 8 minut.

Najdłużej trwała oczywiście rywalizacja na dystansie 1/2 Ironman.

- Nie mieliśmy czasu się mocno przygotować, dlatego startuję w sztafecie – śmieje się Przemysław Klimowski z ETT Elbląg Triathlon Team, który wystartował na zmianie biegowej na dystansie 1/2 Ironman. - Wiem, że mamy już 11 minut przewagi nad drugą sztafetę po pierwszym kółku na rowerze, pewnie jeszcze coś dołożymy. (w efekcie wygrali różnicą 22 minut – red.)

Jego żona Anetta wystartowała indywidualnie na 1/4 Ironman. - Po dwóch latach przerwy wracam do tego dystansu. Chcę po prostu go skończyć i mieć z tego zabawę – powiedziała nam przed startem. Na metę przybiegła jako czwarta w swojej kategorii wiekowej.

Dystans 1/2 Ironman wygrał elblążanin Piotr Różalski (fot. Marek Lewandowski)

Indywidualnie na dystansie 1/2 Ironman najlepszy był elblążanin Piotr Różalski z ETT Elbląg Triathlon Team (z czasem 4:20:48) na dystansie 1.4 Ironman Tomasz Brembor z Vamos Racing Team (z rewelacyjnym czasem 1:53:20), a na 1/8 Ironman – Igor Zalewski z Wrocławia (1:02:07).

Komplet wyników znajdziecie tutaj.

Dodajmy, że w sztafecie na 1/4 Ironman wystartowała również reprezentacja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl: Marcin Stolarski, Anna Dembińska i Rafał Gruchalski. Zajęliśmy zaszczytne 5. miejsce, wpadając na metę po 2 godzinach 44 minutach i 56 sekundach od startu.