Elbląg ponownie stanie się taneczną stolicą Polski

W dniach 28 lutego – 1 marca 2026 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej odbędą się Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich – jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu sportowego tańca towarzyskiegow kraju.

Organizatorem mistrzostw jest Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, które od lat realizuje wydarzenia o ogólnopolskiej randze, skutecznie promując miasto jako miejsce dużych przedsięwzięć artystycznych i sportowych. Zawody odbywają się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marcina Kuchcińskiego - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Michała Missana Prezydenta Miasta Elbląg.

Mistrzostwa Polski to prestiżowa rywalizacja, podczas której na parkiecie zaprezentują się najlepsze pary taneczne z całego kraju, walczące o tytuły mistrzowskie w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Wydarzenie przyciąga nie tylko zawodników i trenerów, ale również sędziów, kibiców oraz miłośników tańca, którzy co roku licznie odwiedzają Elbląg, by uczestniczyć w widowisku na najwyższym poziomie sportowym i artystycznym.

Przyznanie przez Polski Związek Sportu Tanecznego prawa organizacji mistrzostw tej rangi ma istotne znaczenie promocyjne i gospodarcze dla miasta. Przyjazd uczestników oraz publiczności z różnych regionów Polski przekłada się na zwiększone zainteresowanie lokalną bazą noclegową, gastronomią oraz usługami. Tak duże wydarzenia wzmacniają rozpoznawalność Elbląga w skali ogólnopolskiej, budując jego wizerunek jako miasta aktywnego, otwartego na kulturę, sport i turystykę wydarzeniową.

Tegorocznej edycji mistrzostw towarzyszy szerokie wsparcie medialne. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: BogatyRegion, Dziennik Elbląski, portEl.pl, Radio ESKA, Radio Olsztyn, Truso TV, TVP3 Olsztyn, Żuławy TV, Radio Żuławy, Nowiny Północne i Portal Braniewo oraz Radio Malbork. Dzięki zaangażowaniu licznych redakcji informacje o wydarzeniu docierają do odbiorców w całym regionie i kraju, wzmacniając promocję zarówno mistrzostw, jak i samego Elbląga.

Program wydarzenia obejmuje rundy eliminacyjne odbywające się w ciągu dnia oraz widowiskowe gale wieczorne, podczas których publiczność zobaczy najlepsze pary walczące o najwyższe tytuły mistrzowskie. To właśnie finałowe prezentacje stanowią najbardziej spektakularną część mistrzostw, łącząc sportową rywalizację z wyjątkowym widowiskiem scenicznym.

Mistrzostwa odbędą się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Program zawodów obejmuje rundy eliminacyjne, które zaplanowano w godzinach 10:30–17:00, oraz galę wieczorną odbywającą się w godzinach 18:00–21:00.

Dla widzów przygotowano promocję biletów na trybuny. Do 22 lutego 2026 roku bilety dostępne będą w cenie 40 zł, natomiast po zakończeniu promocji w cenie 80 zł. Promocja dotyczy biletów zakupionych w kasie CSE „Światowid".

Bilety można nabyć w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu oraz na stronie internetowej www.swiatowid.elblag.pl.

Dodatkowych informacji udziela Dział Sprzedaży i Marketingu CSE „Światowid",

tel. 55 611 20 68.