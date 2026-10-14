Elbląg stolicą światowego tańca. Trzy dni sportowych emocji podczas Baltic Cup 2026

Dwa turnieje rangi mistrzostw świata, prestiżowe zawody międzynarodowe, rywalizacja tancerzy w różnych kategoriach wiekowych i widowiskowe gale wieczorne. W dniach 23–25 października Elbląg ponownie stanie się miejscem spotkania tanecznej czołówki. Przed nami 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, który przez trzy dni dostarczy publiczności niezapomnianych sportowych i artystycznych wrażeń.

Hala Sportowo-Widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu zamieni się w arenę międzynarodowej rywalizacji, w której precyzja ruchu, technika i sportowa determinacja spotkają się z elegancją oraz emocjami towarzyszącymi tańcowi. Tegoroczny program Baltic Cup obejmuje zarówno konkurencje najwyższej światowej rangi, jak i występy młodych talentów, doświadczonych zawodników oraz solistów.

Piątek – mistrzostwa świata na elbląskim parkiecie

Festiwal rozpocznie się w piątek, 23 października, od wydarzeń o szczególnej randze. Tego dnia rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata WDSF Youth Ten Dances oraz Mistrzostwa Świata WDSF Senior IV Standard.

Pierwsza z konkurencji to prawdziwy sprawdzian tanecznej wszechstronności. Młodzieżowe pary będą musiały wykazać się mistrzowskim opanowaniem aż dziesięciu tańców - pięciu standardowych i pięciu latynoamerykańskich. Połączenie dwóch odmiennych stylów wymaga nie tylko doskonałego przygotowania technicznego, lecz także wyjątkowej kondycji, muzykalności i umiejętności szybkiej zmiany charakteru tańca.

Równie interesująco zapowiada się rywalizacja doświadczonych zawodników w Mistrzostwach Świata WDSF Senior IV Standard. Piątkowy program uzupełni międzynarodowy turniej WDSF Open Senior III Latin.

Pierwszy dzień festiwalu zakończy uroczysta gala taneczna, która rozpocznie się o godz.19.00.

Sobota - międzynarodowa rywalizacja i nowe pokolenie tancerzy

Drugi dzień Baltic Cup, 24 października, upłynie pod znakiem różnorodności i międzynarodowej rywalizacji. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie prestiżowy turniej WDSF World Open Latin, gromadzący zawodników rywalizujących w pięciu tańcach latynoamerykańskich.

Na parkiecie zaprezentują się zarówno uznane pary, jak i młodzi zawodnicy stawiający kolejne kroki w sportowej karierze. Publiczność zobaczy również konkurencje juniorskie, młodzieżowe, seniorskie oraz turnieje WDSF Rising Stars Standard.

Szczególne miejsce w sobotnim programie zajmie rywalizacja solowa. Organizatorzy przygotowali dla solistek i solistów osobną salę, w której odbywać się będą konkurencje w różnych kategoriach wiekowych. To okazja, by przyjrzeć się indywidualnym umiejętnościom zawodników i różnorodnym interpretacjom tańców latynoamerykańskich.

Nie zabraknie także najmłodszych uczestników, w tym dzieci poniżej dziewiątego roku życia. Ich występy pokażą, jak wcześnie rozpoczyna się droga do tanecznego mistrzostwa.

Sobotnie emocje zwieńczy gala o godz. 19.00, podczas której publiczność zobaczy finałową rywalizację wybranych konkurencji w efektownej oprawie muzycznej i świetlnej.

Niedziela - elegancja tańców standardowych i wielki finał

Ostatni dzień festiwalu, 25 października, przyniesie kolejną dawkę sportowych emocji. W centrum uwagi znajdzie się WDSF World Open Standard - prestiżowy turniej, podczas którego pary zaprezentują walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego, foxtrota i quickstepa.

Niedzielny program obejmie również rywalizację młodzieży, juniorów i seniorów, a także konkurencje WDSF Rising Stars Latin. Na osobnym parkiecie wystąpią solistki specjalizujące się w tańcach standardowych.

Trzydniowe święto tańca zakończy gala finałowa, zaplanowana na godz. 18.00. Będzie to ostatnia okazja, aby poczuć atmosferę międzynarodowego festiwalu i zobaczyć sport taneczny w jego najbardziej widowiskowym wydaniu.

Baltic Cup - wydarzenie, które warto zobaczyć na żywo

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup od lat zajmuje ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń tanecznych, przyciągając do Elbląga zawodników z Polski i zagranicy. To wydarzenie, które łączy sportową rywalizację na wysokim poziomie z widowiskiem dostępnym nie tylko dla miłośników tańca, ale również dla wszystkich poszukujących wyjątkowych wrażeń.

Publiczność będzie mogła obserwować zarówno zmagania o najważniejsze tytuły, jak i drogę młodych talentów do sportowej doskonałości. Każdy dzień przyniesie inny charakter rywalizacji, a wieczorne gale pozwolą zobaczyć najlepsze występy w szczególnej oprawie.

Bilety na 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup dostępne są online oraz w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Ceny miejsc na trybunach wynoszą 70 zł za dzień. Dostępne są również miejsca przy stolikach bezpośrednio przy parkiecie, w cenach od 120 do 200 zł, zależnie od dnia i wybranego rzędu.

Co istotne, bilet na dany dzień uprawnia do udziału we wszystkich zaplanowanych tego dnia wydarzeniach, łącznie z galą wieczorną.

26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w dniach 23-25 października 2026 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.