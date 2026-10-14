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Elbląg stolicą światowego tańca. Trzy dni sportowych emocji podczas Baltic Cup 2026

 Elbląg, Elbląg stolicą światowego tańca. Trzy dni sportowych emocji podczas Baltic Cup 2026
Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Dwa turnieje rangi mistrzostw świata, prestiżowe zawody międzynarodowe, rywalizacja tancerzy w różnych kategoriach wiekowych i widowiskowe gale wieczorne. W dniach 23–25 października Elbląg ponownie stanie się miejscem spotkania tanecznej czołówki. Przed nami 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, który przez trzy dni dostarczy publiczności niezapomnianych sportowych i artystycznych wrażeń.

Hala Sportowo-Widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu zamieni się w arenę międzynarodowej rywalizacji, w której precyzja ruchu, technika i sportowa determinacja spotkają się z elegancją oraz emocjami towarzyszącymi tańcowi. Tegoroczny program Baltic Cup obejmuje zarówno konkurencje najwyższej światowej rangi, jak i występy młodych talentów, doświadczonych zawodników oraz solistów.

 

Piątek – mistrzostwa świata na elbląskim parkiecie

Festiwal rozpocznie się w piątek, 23 października, od wydarzeń o szczególnej randze. Tego dnia rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata WDSF Youth Ten Dances oraz Mistrzostwa Świata WDSF Senior IV Standard.

Pierwsza z konkurencji to prawdziwy sprawdzian tanecznej wszechstronności. Młodzieżowe pary będą musiały wykazać się mistrzowskim opanowaniem aż dziesięciu tańców - pięciu standardowych i pięciu latynoamerykańskich. Połączenie dwóch odmiennych stylów wymaga nie tylko doskonałego przygotowania technicznego, lecz także wyjątkowej kondycji, muzykalności i umiejętności szybkiej zmiany charakteru tańca.

Równie interesująco zapowiada się rywalizacja doświadczonych zawodników w Mistrzostwach Świata WDSF Senior IV Standard. Piątkowy program uzupełni międzynarodowy turniej WDSF Open Senior III Latin.

Pierwszy dzień festiwalu zakończy uroczysta gala taneczna, która rozpocznie się o godz.19.00.

 

Sobota - międzynarodowa rywalizacja i nowe pokolenie tancerzy

Drugi dzień Baltic Cup, 24 października, upłynie pod znakiem różnorodności i międzynarodowej rywalizacji. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie prestiżowy turniej WDSF World Open Latin, gromadzący zawodników rywalizujących w pięciu tańcach latynoamerykańskich.

Na parkiecie zaprezentują się zarówno uznane pary, jak i młodzi zawodnicy stawiający kolejne kroki w sportowej karierze. Publiczność zobaczy również konkurencje juniorskie, młodzieżowe, seniorskie oraz turnieje WDSF Rising Stars Standard.

Szczególne miejsce w sobotnim programie zajmie rywalizacja solowa. Organizatorzy przygotowali dla solistek i solistów osobną salę, w której odbywać się będą konkurencje w różnych kategoriach wiekowych. To okazja, by przyjrzeć się indywidualnym umiejętnościom zawodników i różnorodnym interpretacjom tańców latynoamerykańskich.

Nie zabraknie także najmłodszych uczestników, w tym dzieci poniżej dziewiątego roku życia. Ich występy pokażą, jak wcześnie rozpoczyna się droga do tanecznego mistrzostwa.

Sobotnie emocje zwieńczy gala o godz. 19.00, podczas której publiczność zobaczy finałową rywalizację wybranych konkurencji w efektownej oprawie muzycznej i świetlnej.

 

Niedziela - elegancja tańców standardowych i wielki finał

Ostatni dzień festiwalu, 25 października, przyniesie kolejną dawkę sportowych emocji. W centrum uwagi znajdzie się WDSF World Open Standard - prestiżowy turniej, podczas którego pary zaprezentują walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego, foxtrota i quickstepa.

Niedzielny program obejmie również rywalizację młodzieży, juniorów i seniorów, a także konkurencje WDSF Rising Stars Latin. Na osobnym parkiecie wystąpią solistki specjalizujące się w tańcach standardowych.

Trzydniowe święto tańca zakończy gala finałowa, zaplanowana na godz. 18.00. Będzie to ostatnia okazja, aby poczuć atmosferę międzynarodowego festiwalu i zobaczyć sport taneczny w jego najbardziej widowiskowym wydaniu.

 

Baltic Cup - wydarzenie, które warto zobaczyć na żywo

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup od lat zajmuje ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń tanecznych, przyciągając do Elbląga zawodników z Polski i zagranicy. To wydarzenie, które łączy sportową rywalizację na wysokim poziomie z widowiskiem dostępnym nie tylko dla miłośników tańca, ale również dla wszystkich poszukujących wyjątkowych wrażeń.

Publiczność będzie mogła obserwować zarówno zmagania o najważniejsze tytuły, jak i drogę młodych talentów do sportowej doskonałości. Każdy dzień przyniesie inny charakter rywalizacji, a wieczorne gale pozwolą zobaczyć najlepsze występy w szczególnej oprawie.

 

Bilety na 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup dostępne są online oraz w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Ceny miejsc na trybunach wynoszą 70 zł za dzień. Dostępne są również miejsca przy stolikach bezpośrednio przy parkiecie, w cenach od 120 do 200 zł, zależnie od dnia i wybranego rzędu.

Co istotne, bilet na dany dzień uprawnia do udziału we wszystkich zaplanowanych tego dnia wydarzeniach, łącznie z galą wieczorną.

 

26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w dniach 23-25 października 2026 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.


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