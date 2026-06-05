Elbląg w formie na orientację

W niedzielę (7 czerwca) w Bażantarni odbędą się II Mistrzostwa Elbląga w biegach na orientację. Organizator - Elbląski Klub Orienteeringu Gryf – zaprasza do rywalizacji uczniów elbląskich szkół, a także dorosłych wraz z rodzinami. Udział w zawodach jest bezpłatny, początek o godz. 14.

- Biegi (marszobiegi) na orientację to doskonała forma rekreacji i aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i dla osób w każdym wieku. Zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu SPORT-IDENT. Uczestnicy otrzymają chipy, które umożliwią rejestrację czasu przybycia na każdy PK poprzez stacje czytnikowe, które są zamontowane na każdym punkcie kontrolnym (stojaku) – informuje EKO Gryf.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w kilku kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-IV i klasy V-VIII (osobno chłopcy i dziewczęta), szkoły ponadpodstawowe (osobno chłopcy i dziewczęta), open kobiet, open mężczyzn oraz rodzinna. W ubiegłym roku klasyfikację drużynową wygrały: Szkoła Podstawowa nr 18 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Organizatorem Spartakiady jest Elbląski Klub Orienteeringu Gryf Elbląg. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Elbląg.

EKO GRYF zaprasza już na kolejne zawody - 21 czerwca, kiedy odbędzie się XI Puchar Elbląga w ramach IX Mistrzostw Warmii i Mazur. Start o godz. 10 z mapą Prochownia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie: www;ekogryf.pl .