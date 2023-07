Elbląg w niedzielę żyje triathlonem

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce po raz siódmy odbył się w niedzielę (16 lipca) Elblągu. Każda z poprzednich edycji przyciągnęły do miasta wielu wspaniałych profesjonalnych triathlonistów, jak i ogromną rzeszę amatorów wraz z kibicującymi im rodzinami i przyjaciółmi. Tym razem było podobnie: w zawodach wystartowało łącznie około 500 osób. Wkrótce więcej zdjęć.

Zawody Garmin Iron Triathlon Elbląg to niezwykłe widowisko przede wszystkim ze względu na usytuowanie. Miasteczko zawodów, strefa zmian, start i meta były się na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na placu katedralnym. Pływanie odbyło się w rzece Elbląg. Podczas etapu kolarskiego zawodnicy jechali ul. Orlą, ul. Nowodworską oraz starą drogi krajową nr 7 na odcinku Kazimierzowo - Solnica. Nawierzchnia z asfaltem, poszerzone pasy ruchu i długie, kilkukilometrowe proste. Zeszłoroczna zmiana trasy kolarskiej spowodowała, że elbląska trasa jest jedną z najszybszych w Polsce.

- Satysfakcja i chęć do życia, to daje przede wszystkim triathlon. To nie jest łatwa dyscyplina, trzeba dużo trenować. Jest to sport dla każdego, tylko trzeba się odważyć spróbować. Płynę 950 m, jadę rowerem 45 km i 10 km biegu. W tygodniu trenuję około 3 razy. Lubię jeździć rowerem, ale raczej tak rekreacyjnie. Biegnie jest najbardziej wysiłkowe, męczące, dziś jest też upał - mówi pan Andrzej, który na zawody przyjechał z Malborka.

Renata Szenderwiecz przyjechała kibicować mężowi na zawodach, ale sama też spróbuje biegu na 10 km.

- Nie trenuję triathlonu, biegam. Dużo startuję w zawodach biegowych, na triathlon trzeba mieć czas na treningi. Ja biegam 9 lat, na początek chciał schudnąć i tak się stało. Straciłam 9 kg. Daje mi silę, także tą psychiczną. To taka terapia. Mąż staruje na dystansie 1/2. Kibicuję mu - pani Renata.

Etap biegowy tradycyjnie prowadził ulicami Starego Miasta, ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej oraz ul. Radomską. Usytuowanie zawodów w ścisłym centrum Starego Miasta zapewniało zawodnikom niesamowite wrażenia oraz wsparcie kibiców.

- Jest upał, nie wiem jak mi pójdzie. To tyle co mogę wydusić z siebie przed startem - śmieje się pan Mateusz, który na zawody przyjechał z Nowego Miasta Lubawskiego.

W sezonie 2023 roku w Elblągu zawodnicy rywalizowali na jednym z trzech dystansów:

- 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu,

- 1/4 IM (0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu),

- 1/8 IM (0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 5,275 km biegu).

Wyniki można było śledzić pod tym linkiem:

Wkrótce opublikujemy wyniki na poszczególnych dystansach.