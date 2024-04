Elbląscy judocy z wizytą w pałacu prezydenckim

Elbląscy judocy Marcin Liszcz oraz Adam Wiśniewski uczestniczyli w spotkaniu reprezentacji Polski osób z zespołem Downa z Agatą Kornhauser – Dudą, małżonką prezydenta RP.

5 kwietnia na zaproszenie Agaty Kornhauser – Dudy, małżonki prezydenta RP do pałacu prezydenckiego przyjechała reprezentacja Polski osób z zespołem Downa. Wśród nich znaleźli się niedawni uczestnicy Igrzysk Światowych Trisomia Games 2024 w Turcji m.in. judocy IKS Atak Marcin Liszcz oraz Adam Wiśniewski.

Pływacy, lekkoatleci i judocy opowiadali Pierwszej Damie o swoich osiągnięciach oraz planach na przyszłość.

Na tureckim turnieju Marcin Liszcz z IKS Atak Elbląg wywalczył srebrny medal w wadze do 81 kg., Adam Wiśniewski do Elbląga wrócił z brązowym medalem w wadze do 73 kg. Drużynowo Polacy zajęli trzecie miejsce za Turcją i Portugalią.

Trenerami elbląskich judoków są Paulina Dąbrowska oraz Michał Dąbrowski.