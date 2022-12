Elbląscy kajakarze z orzełkiem na piersi

Kickboxer Adrian Durma, kajakarz Przemek Rojek, trener Wojciech Załuski, prezydent Elbląga Witold Wróblewski i sponsor klubu Edward Parzych podsumowali sezon w Silvant Kajak Elbląg (fot. Sebastian Malicki)

Udane występy na arenie międzynarodowej i 20 medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych - to dorobek elbląskich kajakarzy w 2022 roku. Do tego dodajemy mistrzostwo Europy i sukcesy kickboxera Adriana Durmy. Nie można się więc dziwić, że coraz więcej zawodników Silvant Kajak Elbląg ubiera biało-czerwony dres z orzełkiem na piersi.

Elblążanie stawali na podium mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych: od młodzika, poprzez juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i seniora. Z bardzo dobrej strony pokazali się też na arenie międzynarodowej. O poszczególnych sukcesach elbląskich kajakarzy informujemy na bieżąco na łamach portElu. O olimpijskich planach Przemysława Rojka informowaliśmy wczoraj (2 grudnia). Co słychać u pozostałych? Grupa młodzieżowców: Paweł Krause, Igor Komorowski, Gabriel Gładykowski i Tomasz Pytlak trenuje regularnie. Tomasz Pytlak w tym roku wywalczył piąte miejsce na 500 metrów w czwórce w finale A i zwyciężył w dwójce na dystansie 1000 metrów w finale B na mistrzostwach świata juniorów. . - Igor Komorowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji w Wałczu Za trzy dni on, Tomasz Pytlak i Przemek Rojek wybierają się na zgrupowanie reprezentacji do Szczyrku. Potem kolejne zgrupowania. Nasi młodzieżowcy zadeklarowały poświęcenie się kajakarstwu. Studia na razie odkładamy w czasie - mówił Wojciech Załuski, trener kajakarstwa w Silvant Kajak na konferencji prasowej podsumowującej 2022 rok w elbląskich kajakach. - Nie ukrywamy, że na nich liczymy. Warto też zwrócić uwagę na juniorów młodszych. Z tej grupy wyróżnia się rodzeństwo Kotów: Julia i Mikołaj, którzy w niedzielę wyjeżdżają na zgrupowanie „swojej“ reprezentacji Polski w Cetniewie. - Zaraz za nimi z bardzo dobrej strony pokazuje się Mateusz Romanowski, Krzysztof Kulma. Plany związane z nimi są proste: dobra praca, unikanie chorób i kontuzji, pokora i czekamy na następny sezon - mówił Wojciech Załuski. O Mateuszu Romanowskim i Krzysztofie Kulmie może być w przyszłym sezonie głośno. Na ostatnich wewnątrzklubowych sprawdzianach obaj zawodnicy „wykręcili“ bardzo dobre czasy, co może być dobrym prognostykiem na 2023 rok. Warto też zwrócić na utalentowanych młodzików. - Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Dominik Kamecki i Kamil Kulma zdobyli srebrne medale, z mistrzostw Polski wrócili z brązem. Ten narybek jest - mówił trener. I jest coraz większy. Ostatnie Dni Otwarte w klubie zaowocowały zwiększeniem liczby trenujących w grupach naborowych. Być może i tam kryje się diament do oszlifowania. - Nasi zawodnicy nie muszą uciekać w poszukiwaniu lepszych warunków trenowania, zaplecza treningowego, lepszych klubów. Więcej - toczą się rozmowy, żeby do naszego klubu ściągnąć zawodniczki z kadry narodowej. Kilka kajakarek z reprezentacji szuka w tej chwili dogodnych warunków treningowych - Wojciech Załuski uchylił rąbka tajemnicy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym sezonie w barwach Silvant Kajak będziemy mogli oglądać jedną lub dwie kajakarki ze ścisłego polskiego topu. 6 maja i i prawdopodobnie w czerwcu na rzece Elbląg odbędą się kolejne zawody kajakarskie. - Tegoroczne międzywojewódzkie zawody zostały ocenione bardzo dobrze i związek zwrócił się do nas z propozycja organizacji kolejnych - mówił trener elbląskich kajakarzy. Warto też przypomnieć o bardzo udanym sezonie kickboxera Adriana Durmy. Ukoronowaniem 2022 roku było zdobycie przez niego dwa tygodnie temu mistrzostwa Europy w wadze do 74 kilogramów.

SM