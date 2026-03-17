Elbląscy pięściarze z awansami

Elbląscy pięściarze z Tygrysa i Kontry rywalizowali w Ciechocinku w eliminacjach Mistrzostw Polski Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Awans wywalczyło czworo Elblążan.

W weekend w Ciechocinku odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików w boksie. Na mistrzowski turniej pojedzie trzech zawodników z Elbląga. Ignacy Felka niejednogłośnie pokonał Nikodema Tuska, Milan Pepliński zapewnił sobie awans jednogłośnym zwycięstwem nad Olafem Łubieniewiczem. Do pięściarzy Tygrysa dołączył Hubert Banasik na turnieju reprezentujący barwy elbląskiej Kontry. Elblążanin swój awans udokumentował w dobrym stylu kończąc swoją walkę przed czasem w trzeciej rundzie. Pewną ciekawostką jest fakt, że zawodnik Kontry trenuje też kick-boxing w Elbląskim Klubie Karate.

Mistrzostwa Polski Młodzików odbędą się w kwietniu w Gostyniu.

Na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży pojedzie pięściaka Tygrysa Nikola Wawrzykowska. Kadetka w walce eliminacyjnej pokonała Hannę Piotrowską z warszawskiej Legii.