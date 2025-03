Elbląscy tancerze znów triumfują!

Miniony weekend (22-23 marca) okazał się niezwykle udany! Parom tanecznym z EKT JANTAR udało się zdobyć świetne wyniki podczas Mistrzostw Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, które miały miejsce we Wrocławiu. To był prawdziwy popis tanecznych umiejętności!

Z radością informujemy, że nasza drużyna wywalczyła: 11 miejsc w finałach, 5 tytułów drugich wicemistrzów Polski, 3 tytuły wicemistrzów Polski oraz 1 tytuł mistrzów Polski!

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych tancerzy, których zaangażowanie i ciężka praca przyniosły wspaniałe rezultaty. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Mistrzostw – każda para dała z siebie wszystko!

Dziękujemy za wsparcie i stworzenie niesamowitej atmosfery! JANTAR to nie tylko taniec, to pasja, która napędza nas do działania!

Wyniki par EKT JANTAR w Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich we Wrocławiu:

MP Juniorzy Starsi OPEN ST ST

3 m-ce Szostak Krzysztof - Czopek Alicja

MP Młodzież OPEN ST ST

2 m-ce Józefowicz Marceli - Kawa Julia

20 m-ce Panek Adam - Sroka Wiktoria

MP Młodzież OPEN LA LA

2 m-ce Józefowicz Marceli - Kawa Julia

6 m-ce Żmijewski Marcel - Konarzewska Maja

13 m-ce Panek Adam - Sroka Wiktoria

MP Senior II OPEN ST ST

4 m-ce Szar Jarosław - Szar Katarzyna

5 m-ce Tomczak Rafał - Tomczak Barbara

MP Senior III OPEN ST ST

1 m-ce Kraiński Jarosław - Kraińska Anna

5 m-ce Dziurawiec Mariusz - Dziurawiec Agnieszka

9 m-ce Jankowski Piotr - Jankowska Maria

MP Senior II OPEN LA LA

4 m-ce Szar Jarosław - Szar Katarzyna

6 m-ce Tomczak Rafał - Tomczak Barbara

MP Senior III OPEN LA LA

2 m-ce Dziurawiec Mariusz - Dziurawiec Agnieszka

7 m-ce Jankowski Piotr - Jankowska Maria