Elbląscy uczniowie w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

23 września w Olsztynie odbył się finał wojewódzki cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”. Projekt ten ma na celu popularyzację lekkiej atletyki wśród najmłodszych dzieci.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu podjęła się organizacji wyjazdu na tą prestiżową imprezę sportową. Dzięki zaangażowaniu trenerów lekkiej atletyki wyselekcjonowano reprezentację miasta spośród uczniów elbląskich szkół. W zawodach brało udział 400 młodych najbardziej uzdolnionych lekkoatletów i lekkoatletek w wieku 10-11 lat z całego województwa. Elbląg reprezentowała 12 osobowa grupa uczniów elbląskich szkół podstawowych (SSP3, SP11, SP15, SP16, SP18, SP19).

Zawody wyłoniły zwycięzców dwuboju lekkoatletycznego, na który składa się jedna konkurencja biegowa i jedna konkurencja techniczna. Dzięki dobrym startom, aż pięcioro uczniów wywalczyło miejsca medalowe, a tym samym awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 10 listopada na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Należy dodać, że awans do reprezentacji wojewódzkiej na Ogólnopolski Finał Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie automatycznie uzyskują tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-2 w każdym wieloboju. Tym bardziej jest to ogromny sukces naszej reprezentacji. To naprawdę udany start młodych lekkoatletów i dobra promocja elbląskiej lekkiej atletyki. Wysokie wyniki to również mozolna praca kadry nauczycieli wychowania fizycznego z SSP nr 3 oraz z innych szkół, jak również trenerów lekkiej atletyki. Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

Reprezentacja Elbląga

Przeradzki Paweł 2013, SP 18- I miejsce:

rzut piłeczką palantową 55m

60m 8.58s.

Nikola Krakowska 2013 SSP3- II miejsce:

60m 9.32s.

skok w dal 4.03m

Piotr Grynis 2013 SSP3- I miejsce:

rzut piłeczką palantową 36,5m

600m 2:02,24s

Szymon Woźniakowski 2013 SP16- II miejsce:

rzut piłeczką palantową 31m

600m 2:03,16s

Michał Gadaj 2013 SSP3- II miejsce:

300m 50,48s.

skok w dal 3,98m

Nadia Rałowska 2014 SSP3- V miejsce:

300m 56,30s.

skok w dal 3.96m

Laura Bulkowska 2014 SSP3- IX miejsce :

60m 9.72s.

skok w dal 3.81 m

Maja Grycko 2014 SP15- VII miejsce:

60m 9.62s.

skok w dal 3.79m

Aurelia Knifka 2013 SP15- X miejsce :

60m 9.87s.

skok w dal 3.60m

Monika Lewandowska 2013 SP19 XVII:

60m 10.19s.

skok w dal 3.33

Ignacy Konefał 2014 SP11 - XII miejsce:

300m 59,03s

rzut piłeczką palantową 27m

Alicja Markiewicz 2014 SP16- VIII miejsce:

rzut piłeczką palantową 20m

300m 59.74s.

Opiekunowie grupy:

Sylwia Maruszczak-Mościcka

Stanisław Szczepański