Elbląska młodzież wygrywa z Olsztynem

W starciu dwóch drużyn „młodzieżowych“ w III lidze tenisa stołowego rezerwy Mlexera Elbląg pokonały drugą drużynę AZS UWM Olsztyn. Podopieczni trenera Jana Kinala odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w III lidze.

Kiedy Mlexer Elbląg podjął decyzję, że jego trzecioligowych rezerwach w tym sezonie grac będą młodzi tenisiści ze szkółki prowadzonej przez trenera Jana Kinala, można było się zastanawiać, jak poradzą sobie w ligowych starciach. Ale już w pierwszych meczach elblążanie potrafili wygrywać poszczególne pojedynki. Wczoraj (20 listopada) świętowali swoje pierwsze zwycięstwo.

Rywale elbląskiego zespołu była druga drużyna AZS UWM Olsztyn, która podobnie jak elblążanie składa się z młodych zawodników. Olsztyńsko - elbląskie starcie było dla obu drużyn szansą na zdobycie pierwszych punktów w ligowej tabeli.

Początek meczu wskazywał, że to będzie wyrównane starcie. Pierwsze cztery gry singlowe zakończyły się podziałem punktów i do debli zawodnicy podeszli przy stanie 2:2. I jak się okazało, to był przełomowy moment spotkania. Dwa punkty zdobyte w deblach pozwoliły gościom złapać oddech i odskoczyć od rywala.

Ale gospodarze nie zamierzali składać broni.. Adam Stachowiak pokonał Remigiusza Kowalika i goście zbliżyli się na punkt. Emocjonujący przebieg miało starcie Szymona Bartołda z Aleksym Stefańskim. Pierwszego seta wygrywa elblążanin, drugiego przegrywa na przewagi. Sytuacja powtarza się w trzecim i czwartym secie. W piątym trwa zaciekła walka, ale to Aleksy Stefański na koniec cieszy się ze zwycięstwa. Gospodarze mieli szansę doprowadzić do remisu - dzięki żelaznym nerwom elblążanina nie wykorzystali sytuacji.

Chwilę później sytuacja się odwraca. Andrzej Kowalik w starciu z Tomasem Lemoine prowadzi już 2:0 w setach. Gospodarz nie okazuje gościnności i kolejne trzy sety padają jego łupem. Znów tylko punkt przewagi gości.

Na stołach emocji nie brakuje. Goście stopniowo powiększają przewagę. i ostatecznie wygrywają 11:7. Warto w tym miejscu wyróżnić Artema Korolchuka, który jest cichym bohaterem tego spotkania. Ukrainiec wywalczył 4,5 punktu - nie znajdując w olsztyńskim zespole pogromcy. Nie można też nie pochwalić 12. letniego Aleksego Stefańskiego i rok starszego Remigiusza Kowalika, którzy wywalczyli po 2,5 oczka.

W następnej kolejce Mlexer II we własnej hali podejmie Piłeczkę Pisz.

AZS UWM II Olsztyn - Mlexer II Elbląg 7:11

Punkty dla Mlexera II: Korolchuk (4,5), Stefański (2,5), R. Kowalik (2,5), A. Kowalik (1,5)