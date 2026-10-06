Elbląska para przed Mistrzostwami Świata - WDSF Youth Ten Dances

Już 23 października rozpocznie się 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. Wśród zawodników, którzy pojawią się na parkiecie w Elblągu, będą reprezentanci Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR - Malwina Cybulska i Marceli Józefowicz.

Dla elbląskiej pary tegoroczny Baltic Cup będzie kolejną okazją do rywalizacji na międzynarodowym parkiecie, tym razem w rodzinnym mieście. Cybulska i Józefowicz mają za sobą bardzo udany sezon. W 2026 roku zdobyli trzy tytuły Mistrzów Polski w kategorii Młodzież - w tańcach standardowych, latynoamerykańskich oraz w kombinacji 10 tańców. Startują w najwyższej klasie tanecznej S w obu stylach.

Na swoim koncie mają również wyniki osiągane podczas zawodów międzynarodowych. W Kiszyniowie, podczas Mistrzostw Europy Młodzieży w tańcach standardowych, awansowali do finału i zajęli VI miejsce w stawce 48 europejskich par. W turnieju WDSF Open Standard Youth w Lyonie wywalczyli II miejsce. Wzięli także udział w prestiżowych zawodach w Blackpool, gdzie znaleźli się w czołówce młodzieżowej rywalizacji w tańcach standardowych.

Teraz przed parą start w jednym z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Elblągu. Baltic Cup odbędzie się w dniach 23-25 października w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135.

Jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia festiwalu będą Mistrzostwa Świata WDSF Youth Ten Dances, w których Polskę reprezentować będą Malwina Cybulska i Marceli Józefowicz. 23 października młodzieżowe pary będą rywalizować w kombinacji dziesięciu tańców - pięciu standardowych i pięciu latynoamerykańskich. Ta konkurencja wymaga od zawodników wszechstronności oraz przygotowania do rywalizacji w dwóch różnych stylach.

Tego samego dnia odbędą się również Mistrzostwa Świata WDSF Senior IV Standard.

Program dwóch kolejnych dni obejmie między innymi turnieje WDSF World Open, rywalizację par młodzieżowych i juniorskich oraz konkurencje seniorów. Każdy dzień zakończy wieczorna gala taneczna.

Baltic Cup od lat jest wydarzeniem, które przyciąga do Elbląga zawodników z Polski i zagranicy. Tegoroczna, 26. edycja festiwalu odbędzie się od 23 do 25 października 2026 roku.

26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup

23–25 października 2026 r.

Hala Sportowo-Widowiskowa

al. Grunwaldzka 135, Elbląg

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