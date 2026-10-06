Zderzenie na Robotniczej

Dziś (6 października) na ul. Robotniczej doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jeden z kierowców został zabrany do szpitala na badania.

Do zdarzenia doszło około godz. 18 na ul. Robotniczej niedaleko skrzyżowania z Jaśminową. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z relacji policjanta wynika, że kierujący Toyotą wyjeżdżał z posesji i uderzył w Audi.

Mężczyzna z Audi został przewieziony do szpitala na badania, bo uskarżał się na uraz ręki. Dopiero gdy medycy ustalą obrażenia, zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja bądź wypadek.

Obaj kierujący byli trzeźwi.