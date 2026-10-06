Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg

Pacjenci onkologiczni z Elbląga i okolic nie będą już musieli jeździć na specjalistyczne badania do Olsztyna czy Gdańska. Za kilka tygodni w naszym mieście zostanie uruchomiona pracownia PET/CT oraz scyntygrafii. Dzisiaj mieliśmy okazję ją odwiedzić. Zobacz zdjęcia.

Pracownię PET/CT i scyntygrafii uruchamia w nowym skrzydle na terenie szpitala wojewódzkiego Affidea NU-MED. Inwestycja warta ponad 40 mln zł sprawi, że pacjenci onkologiczni będą leczeni w Elblągu kompleksowo.

- Pacjenci na te badania musieli dotychczas jeździć do Olsztyna lub Gdańska. Teraz będą mogli z nich korzystać na miejscu. To także ważne dla naszego szpitala, bo wówczas pacjenci nie odpływają nam do innych ośrodków. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze badania – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który od wielu lat współpracuje z Affidea NU-MED.

– Dziś o jakości opieki onkologicznej decyduje nie tylko dostęp do skutecznego leczenia, ale również to, jak precyzyjnie potrafimy ocenić chorobę i jaka jest odpowiedź pacjenta na zastosowaną terapię. Uruchomienie PET/CT w Elblągu pozwala nam jeszcze lepiej połączyć te elementy i prowadzić pacjenta w sposób bardziej spójny na kolejnych etapach diagnostyki

i leczenia - mówi Agnieszka Szydłowska, przedstawicielka zarządu Affidea NU-MED.

- My w szpitalu jesteśmy po remoncie dwóch oddziałów, wybudowaliśmy też nowy pawilon, który też za chwilę ruszy i w którym będzie mieścić się centrum koordynacji opieki onkologicznej. To, co się dzisiaj dzieje – czyli rozszerzenie możliwości badań diagnostycznych – to niezbędny etap do tego, by pacjent onkologiczny był kompleksowo zaopiekowany – dodaje dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, koordynator oddziału onkologicznego z pododdziałem chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Zarówno przedstawiciele szpitala jak i Affidea NU-MED deklarują, że miesięcznie w nowych pracowniach powinno być wykonywanych około 300 badań, finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Mają ruszyć w ciągu kilku tygodni, trwa obecnie procedura uzyskiwania zgód koniecznych do uruchomienia pracowni.

- Owszem wybudowanie oddziału to są wielkie kroki milowe, natomiast medycyna, z której pacjent odnosi korzyść, to zwykle są takie drobne decyzje, drobne konsultacje, które się podejmuje każdego dnia, tak żeby poprawić jego rokowanie, zdrowie i wyleczyć go z tak ciężkiej śmiertelnej choroby. – mówi prof. Mirosław Dziuk, dyrektor medyczny Affidea Polska. - Bardzo cieszę, że jest tu kolejny ośrodek, w którym jest dobra onkologia. Liczymy na dobrą współpracę i na to, że będziemy korzystać wzajemnie z własnej wiedzy.

Czym jest badania PET/CT

Pozytonowa tomografia emisyjna z tomografią komputerową PET/CT to innowacyjna metoda czynnościowego obrazowania organizmu. Ze względu na wysoką czułość i swoistość badanie umożliwia identyfikację i różnicowanie zmian nowotworowych, określenie stopnia zaawansowania, wykrywanie wznowy oraz kontrolę odpowiedzi na zastosowaną terapię – źródło Affidea Polska

Czym jest scyntygrafia

Scyntygrafia to obrazowa metoda diagnostyczna z zakresu medycyny nuklearnej, stosowana między innymi w diagnostyce chorób serca, schorzeniach onkologicznych i endokrynologicznych. Scyntygrafia polega na wprowadzeniu do organizmu pacjenta farmaceutyków znakowanych radioizotopami, rejestracji promieniowania pochodzącego z tych izotopów oraz graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia. Metoda ta umożliwia ocenę fizyczną i funkcjonalną danego narządu – jak jest zbudowany i czy działa prawidłowo. – źródło zwrotnikraka.pl