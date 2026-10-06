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Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg

 Elbląg, Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg
(fot. Anna Dembińska)

Pacjenci onkologiczni z Elbląga i okolic nie będą już musieli jeździć na specjalistyczne badania do Olsztyna czy Gdańska. Za kilka tygodni w naszym mieście zostanie uruchomiona pracownia PET/CT oraz scyntygrafii. Dzisiaj mieliśmy okazję ją odwiedzić. Zobacz zdjęcia.

Pracownię PET/CT i scyntygrafii uruchamia w nowym skrzydle na terenie szpitala wojewódzkiego Affidea NU-MED. Inwestycja warta ponad 40 mln zł sprawi, że pacjenci onkologiczni będą leczeni w Elblągu kompleksowo.

- Pacjenci na te badania musieli dotychczas jeździć do Olsztyna lub Gdańska. Teraz będą mogli z nich korzystać na miejscu. To także ważne dla naszego szpitala, bo wówczas pacjenci nie odpływają nam do innych ośrodków. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze badania – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który od wielu lat współpracuje z Affidea NU-MED.

– Dziś o jakości opieki onkologicznej decyduje nie tylko dostęp do skutecznego leczenia, ale również to, jak precyzyjnie potrafimy ocenić chorobę i jaka jest odpowiedź pacjenta na zastosowaną terapię. Uruchomienie PET/CT w Elblągu pozwala nam jeszcze lepiej połączyć te elementy i prowadzić pacjenta w sposób bardziej spójny na kolejnych etapach diagnostyki
       i leczenia - mówi Agnieszka Szydłowska, przedstawicielka zarządu Affidea NU-MED.

- My w szpitalu jesteśmy po remoncie dwóch oddziałów, wybudowaliśmy też nowy pawilon, który też za chwilę ruszy i w którym będzie mieścić się centrum koordynacji opieki onkologicznej. To, co się dzisiaj dzieje – czyli rozszerzenie możliwości badań diagnostycznych – to niezbędny etap do tego, by pacjent onkologiczny był kompleksowo zaopiekowany – dodaje dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, koordynator oddziału onkologicznego z pododdziałem chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Zarówno przedstawiciele szpitala jak i Affidea NU-MED deklarują, że miesięcznie w nowych pracowniach powinno być wykonywanych około 300 badań, finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Mają ruszyć w ciągu kilku tygodni, trwa obecnie procedura uzyskiwania zgód koniecznych do uruchomienia pracowni.

- Owszem wybudowanie oddziału to są wielkie kroki milowe, natomiast medycyna, z której pacjent odnosi korzyść, to zwykle są takie drobne decyzje, drobne konsultacje, które się podejmuje każdego dnia, tak żeby poprawić jego rokowanie, zdrowie i wyleczyć go z tak ciężkiej śmiertelnej choroby. – mówi prof. Mirosław Dziuk, dyrektor medyczny Affidea Polska. - Bardzo cieszę, że jest tu kolejny ośrodek, w którym jest dobra onkologia. Liczymy na dobrą współpracę i na to, że będziemy korzystać wzajemnie z własnej wiedzy.

 

Czym jest badania PET/CT

Pozytonowa tomografia emisyjna z tomografią komputerową PET/CT to innowacyjna metoda czynnościowego obrazowania organizmu. Ze względu na wysoką czułość i swoistość badanie umożliwia identyfikację i różnicowanie zmian nowotworowych, określenie stopnia zaawansowania, wykrywanie wznowy oraz kontrolę odpowiedzi na zastosowaną terapię – źródło Affidea Polska

 

Czym jest scyntygrafia

Scyntygrafia to obrazowa metoda diagnostyczna z zakresu medycyny nuklearnej, stosowana między innymi w diagnostyce chorób serca, schorzeniach onkologicznych i endokrynologicznych. Scyntygrafia polega na wprowadzeniu do organizmu pacjenta farmaceutyków znakowanych radioizotopami, rejestracji promieniowania pochodzącego z tych izotopów oraz graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia. Metoda ta umożliwia ocenę fizyczną i funkcjonalną danego narządu – jak jest zbudowany i czy działa prawidłowo. – źródło zwrotnikraka.pl

RG

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Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg
Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg
Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg
Ani Olsztyn, ani Gdańsk. Do badań wystarczy Elbląg

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