Elbląski Bieg Niepodległości wraca na dobrze znaną trasę

11 listopada biegacze ponownie spotkają się na starcie Elbląskiego Biegu Niepodległości. Tegoroczna edycja przyniesie jednak zmianę trasy. Start i meta zostaną przeniesione na ul. Teatralną, w sąsiedztwo Placu Jagiellończyka. Dla wielu uczestników będzie to powrót do dobrze znanej części miasta, ponieważ właśnie tędy trasa Biegu Niepodległości prowadziła do 2020 roku. Zapisy trwają.

10 kilometrów w trzech pętlach

Bieg Główny tradycyjnie rozegrany zostanie na dystansie 10 kilometrów. Zawodnicy będą mieli do pokonania trzy pętle, każda o długości 3333 metrów. Start i meta znajdą się na ul. Teatralnej, przy Placu Jagiellończyka.

Po starcie trasa poprowadzi ul. Teatralną, a następnie Robotniczą i Rycerską. Dalej biegacze skierują się na al. Tysiąclecia, Hetmańską oraz 12 Lutego. Następnie trasa doprowadzi ich do al. Armii Krajowej, gdzie czekać będzie charakterystyczna dla biegu „agrafka”. Po nawrocie zawodnicy ponownie pobiegną ul. 12 Lutego i wrócą na Teatralną, gdzie zakończą pierwszą pętlę i rozpoczną kolejną.

Ten sam odcinek trzeba będzie pokonać jeszcze dwukrotnie. Łącznie zawodnicy przebiegną 10 kilometrów, a dzięki trzem pętlom kibice będą mieli kilka okazji, aby zobaczyć i dopingować swoich zawodników na trasie.

Sztafeta i Mały Bieg Niepodległości

Nową trasą pobiegną również uczestnicy rywalizacji sztafetowej. Trzyosobowe zespoły mają do pokonania łącznie 10 kilometrów, a każdy z zawodników pokona jedną pętlę o długości 3333 metrów. To propozycja dla tych, którzy chcą wystartować wspólnie z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi.

Swoją trasę będą miały także dzieci. Mały Bieg Niepodległości zostanie rozegrany na sześciu dystansach – 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów. Najmłodsi pobiegną po pętlach wyznaczonych na ul. Teatralnej, w pobliżu startu i mety Biegu Głównego.

Zbierz komplet medali

Udział w wydarzeniu to także okazja do zdobycia ostatniego elementu tegorocznej medalowej układanki. Dorośli i młodzież mogą w tym roku skompletować 4 medale, a dzieci 3. Bieg Niepodległości zamknie tegoroczny cykl i będzie ostatnią szansą na zebranie całej układanki.

Zapisy trwają

Do XII Elbląskiego Biegu Niepodległości pozostało jeszcze kilka tygodni, ale z decyzją o starcie nie warto czekać do ostatniej chwili.

Zgłoszenia na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

W Biegu Głównym i Sztafetach do 27 września, obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł lub 63 zł z kartą „wElblągu”. Od 28 września opłata wzrośnie odpowiednio do 80 zł i 72 zł. W Małym Biegu Niepodległości do 27 września, opłata wynosi 35 zł lub 31,50 zł z kartą „wElblągu”, a od 28 września będzie to 40 zł lub 36 zł.