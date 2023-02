Elbląski Bieg Piekarczyka w promocyjnej cenie

Najpopularniejszy bieg po ulicach Elbląga wystartuje 4 czerwca. Zanim jednak wszyscy spotkamy się na linii startu, warto zainteresować się wydarzeniem już teraz i skorzystać z atrakcyjnej ceny za pakiet. Tylko do końca lutego kwota za udział w biegu to 50 złotych.

Rozpoczęliśmy odliczanie do XIV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka, czyli do jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych imprez w sportowym kalendarzu. Tego dnia wspólnie przemierzamy ulice Elbląga na dystansie 5 lub 10 kilometrów, a także kibicujemy najmłodszym (0-14 lat), którzy startują w Mini Biegu Piekarczyka. Podczas imprezy towarzyszą nam także inne atrakcje takie jak dmuchane place zabaw, food trucki czy strefa regeneracji.

To właśnie rywalizacja dzieci i młodzieży inauguruje całą imprezę. Starty odbywają się w kolejności od najstarszych do najmłodszych biegaczy, a zabawa toczy się na dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 600 metrów. Po tej części rozpocznie się bieg na 5 lub 10 kilometrów, a więc na jedną lub dwie pętle. Podobnie jak przed rokiem trasa nie ulegnie zmianie i wystartujemy z ul. Teatralnej, a następnie pojawimy się na ulicach Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowej, Rycerskiej, Wigilijnej, Świętego Ducha, Wodnej, Wałowej, Stoczniowej, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niskiej, Browarnej, a po dotarciu na rondo Zamech skierujemy się w stronę mety na ul. Teatralnej.

W Biegu Towarzyszącym (5 km) mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły minimum 14 lat, zaś w Biegu Głównym (10 km) minimum 16 lat. Najlepsi w kategorii generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wyróżnieni dodatkowo statuetkami i nagrodami pieniężnymi. Każdy uczestnik XIV Elbląskiego Biegu Piekarczyka, bez względu na wiek i osiągnięty wynik, otrzymuje pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety.

Okazja na tańszy pakiet

W tej edycji Biegu Piekarczyka zachęcamy do jak najszybszego dołączenia do wydarzenia, dzięki czemu można skorzystać z najtańszej ceny za pakiet. Osoby, które opłacą swój udział do 28 lutego, za pakiet startowy zapłacą 50 zł, czyli dokładnie tyle, ile w poprzedniej edycji. Im dłuższe czekanie, tym opłata wzrasta: 60 zł (do 15 maja) i 70 zł (do 30 maja).

W Mini Biegu Piekarczyka cena za udział dziecka wynosi 20 zł przy dokonaniu opłaty do 28 lutego, 25 zł do 15 maja oraz 30 zł do 30 maja. Więcej szczegółów w regulaminie.

Zapisy

Zgłoszenia do XIV Elbląskiego Biegu Piekarczyka przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej biegpiekarczyka.pl. Klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy.

Organizatorami XIV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.