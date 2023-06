Elbląski piknik klubów sportowych

Podczas turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej w Austrii i Szwajcarii w roku 2008, na autobusie polskiej reprezentacji widniał slogan "bo liczy się sport i dobra zabawa". Po 25. latach o sensie tych słów przekonali się uczestnicy elbląskiego pikniku klubów sportowych, którzy bawili się i integrowali podczas pierwszej takiej inicjatywie na stadionie przy ul. Moniuszki. Zobacz zdjęcia,

Olimpia Elbląg, MKS Truso, UKS Tomita - Team Judo, Elbląski Klub Sportów Walki, UKS Silvant Kajak Elbląg, Elbasket Basketball Elbląg, UKS Wikingowie oraz PKS Korona Elbląg - dzięki ich współpracy zorganizowano piknik. Wymienieni wystawili swoje stanowiska, gdzie prezentowali sprzęt do treningów, prowadzili pokazowe zajęcia, wyjaśnili specyfikę danej dyscypliny sportowej.

Wśród uczestników byli zatem m.in. kajakarze, piłkarze nożni, piłkarze ręczni, judocy, kickbokserzy, zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, koszykarze, hokeiści czy chociażby kolarze górscy.

- Trenuję judo, ale lubie grać w piłkę i fajnie strzela się z pistoletów. - mówił Michał z UKS Tomita.

A z tych pistoletów można było skorzystać na stanowisku przygotowanym przez Zarząd Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, który zaprezentował konkurencję “laser run”, podkreślając przy tym, że pięciobój nowoczesny można trenować w Klubie Sportowym Orzeł:

- Zawodnik ma do pokonania pięć rund biegu o długości 600 metrów i 4 rundy strzelania. - informowali instruktorzy, dodając: - Pięcioboiści strzelają z pistoletów laserowych do tarcz oddalonych o 10 m. Mają na oddanie 5 celnych strzałów w 50 sekund. Jest zasada im szybciej, tym lepiej. Dzisiaj oczywiście ograniczymy się do jednej rundy, a leniwym darujemy bieganie.

- Mi się fajnie strzelało z tych pistoletów co kamizelki ubieraliśmy - mówił Marcel z Olimpii mając na myśli laserowy paintball od Fun Center Elbląg. Zresztą takich dodatkowych atrakcji było mnóstwo. Bubble Footbal, “tor komandosa”, dmuchańce ze zjeżdżalniami i do skakania, nie zabrakło stanowiska z punktem do malowania twarzy i na skreczu, był także kącik animacji, maty sensoryczne, duże bańki mydlane. Nie mogło też zabraknąć strefy gastronomicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Akademii Olimpii a “resztą świata”, czyli chłopcami i dziewczynkami z innych dyscyplin. W harmonogramie pikniku miało być zorganizowane jedno spotkanie, ale zainteresowanych było tak dużo, że rozegrano trzy mecze. Wyniki to kwestia drugorzędna, najważniejsza była zabawa, uśmiech na twarzy i złapanie endorfin. Takowych nie brakowało również dla grających na boisku do piłki ręcznej, siatkonogi oraz siatkówki.

Piknik był kolejnym krokiem w zacieśnianiu porozumienia, które elbląskie kluby podpisały w maju tego roku. Ponownie podkreślano, że współpraca będzie rozwijana na różnych płaszczyznach, uwzględniając rzecz jasna kwestie szkoleniowe. W przyszłości możemy oczekiwać kolejnych inicjatyw.