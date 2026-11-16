Elbląski Bieg Piekarczyka, uliczny półmaraton po raz pierwszy w naszym mieście

Czas odkryć wszystkie karty! W 2027 roku Elbląski Bieg Piekarczyka czeka duża metamorfoza. Osiemnasta edycja wydarzenia potrwa aż dwa dni, a w programie znajdą się cztery biegi – od dziecięcego Mini Biegu, przez dystanse 5 i 10 km, aż po największą nowość, czyli półmaraton! Jedno z najważniejszych wydarzeń w biegowym kalendarzu Elbląga odbędzie się 5 i 6 czerwca. Zapisy właśnie wystartowały!

- Bieg Piekarczyka z roku na rok cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejnym naturalnym rozwojem tej imprezy jest dołożenie nowego dystansu. Na zawodników w 2027 roku będzie czekał pierwszy, uliczny półmaraton w Elblągu. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy chcą się sprawdzić na dłuższej trasie. Oczywiście zostajemy również przy 5 i 10 kilometrach oraz Mini Biegu Piekarczyka. Przed nami dwa dni sportowych wrażeń, które już teraz można wpisać w kalendarz. Na trasie biegów spotkamy się 5 i 6 czerwca 2027 roku - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Półmaraton – nowe wyzwanie na horyzoncie

21 kilometrów i 97,5 metra – właśnie tyle będzie liczyć najdłuższy dystans przyszłorocznej edycji. Półmaraton to propozycja dla tych, którzy szukają nowych sportowych wyzwań, mają już za sobą kilka „dziesiątek” lub od dawna przymierzają się do pokonania swojego pierwszego półmaratonu. Debiut nowego dystansu zaplanowano na niedzielę, 6 czerwca. Do tego czasu pozostało jeszcze kilka miesięcy, więc okazji do treningów i budowania formy z pewnością nie zabraknie. Warto już teraz postawić sobie cel, który będzie dodatkową motywacją do regularnej aktywności.

Jeden Piekarczyk, cztery biegi

Półmaraton to jednak niejedyna niespodzianka. W 2027 roku Bieg Piekarczyka po raz pierwszy rozłoży się na cały weekend. Cztery biegi, różne dystanse i dwa dni pełne sportowych emocji – wszystko po to, aby każdy, niezależnie od wieku i biegowego doświadczenia, mógł znaleźć coś dla siebie.

Sobota, 5 czerwca, upłynie pod znakiem startów najmłodszych oraz rywalizacji na 5 km. Mini Bieg Piekarczyka ponownie zaprosi dzieci na dystanse od 50 do 600 metrów, dostosowane do poszczególnych kategorii wiekowych. Nie zabraknie pierwszych sportowych emocji, głośnego dopingu rodziców i uśmiechów na mecie.

Tego samego dnia do akcji wkroczą uczestnicy Biegu Piekarczyka na 5 km. To dystans, który można potraktować na wiele sposobów – jako biegowy debiut, sprawdzian aktualnej formy, okazję do walki o nową życiówkę lub rozgrzewkę przed półmaratonem.

Niedziela, 6 czerwca, przyniesie rywalizację na dwóch dłuższych dystansach. Obok premierowego Półmaratonu odbędzie się doskonale znany bieg na 10 km. Dziesiątka od lat stanowi jeden z najważniejszych punktów programu imprezy i przyciąga na ulice Elbląga zarówno doświadczonych zawodników, jak i amatorów. Teraz biegacze staną przed dodatkowym wyborem – pozostać przy swoim ulubionym dystansie czy spróbować sił na ponad dwukrotnie dłuższej trasie?

Sercem całego wydarzenia niezmiennie pozostaną okolice Placu Jagiellończyka i ulicy Teatralnej. To właśnie tutaj przez dwa dni spotkają się biegacze, ich rodziny i kibice, wspólnie tworząc atmosferę 18. Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

Weekend pełen sportowych emocji. Który dystans wybierasz?

Zapisy właśnie startują! Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl. Liczba pakietów startowych na poszczególne biegi jest ograniczona, dlatego warto odpowiednio wcześnie zapewnić sobie miejsce na liście uczestników.

W pierwszym progu cenowym za udział w Mini Biegu Piekarczyka zapłacimy 40 zł, za bieg na 5 lub 10 km – 70 zł, a za Półmaraton Piekarczyka – 90 zł. Dodatkowo posiadacze aktywnych uprawnień w programie „wElblągu” mogą liczyć na 10% zniżki. Szczegółowy cennik kolejnych progów oraz zasady uczestnictwa dostępne są w regulaminach poszczególnych biegów.

Przed nami kilka miesięcy przygotowań, treningów i odliczania do czerwcowego weekendu. W tym czasie będziemy odsłaniać kolejne szczegóły wydarzenia, między innymi trasa biegu. Jedno i najważniejsze jest już pewne – 5 i 6 czerwca 2027 roku wszystkie ślady będą prowadzić do Elbląga.

Organizatorami wydarzenia są Prezydent Elbląga dr Michał Missan i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.