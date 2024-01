Elbląskie kluby z energetycznym wsparciem

Przez najbliższe dwa lata elbląscy koszykarze będą grali pod nazwą Energa Basketball Elbląg. Firma poinformowała o podpisaniu umowy sponsorskiej z elbląskimi koszykarzami i przedłużeniem umów z Olimpią i Silvantem Kajak.

Basketball Elbląg – top nowy „nabytek” Energi w elbląskim światku sportowym. Gdańska firma została sponsorem tytularnym elbląskiego klubu. Umowa została podpisana na dwa lata. To oznacza, że współpraca obejmie rozgrywki w sezonach 2023/24, 2024/25 i częściowo 2025. Jak poinformował nowy sponsor, jego nazwa będzie dołączona do nazwy drużyny występującej obecnie w III lidze oraz drużyn młodzieżowych elbląskiego klubu. Celem jest też awans drużyny do II ligi.

- Chcemy wychowywać przyszłe pokolenie koszykarzy. Akademia ma systematycznie dostarczać nowych zawodników do II-ligowego zespołu, a dla najlepszych ma być przystankiem przed dalszą karierą sportową. Myślimy o tym, by tworzyć klub dla lokalnej społeczności i opierać swój skład na zawodnikach z Elbląga. Dzięki Enerdze mamy możliwości rozwoju naszych działań i osiągania kolejnych etapów rozwoju, za którą dziękuję w imieniu swoim i wszystkich miłośników koszykówki w naszym mieście - mówi, cytowany przez biuro prasowe Grupy Energa Aleksander Klonowski, kapitan elbląskiego zespołu.

Energa przedłużyła też współpracę z piłkarzami Olimpii Elbląg (na 2 lata) oraz kajakarzami Silvant Kajak (na rok). Przypomnijmy też, że firma wspiera także zawodników Truso.