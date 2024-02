Elbląskie medale na szachownicy

Lidia Czarnecka ze srebrnym medalem. Igor Janik z brązowym. W Lublinie zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach.

23 - 24 lutego w Lublinie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się elblążanie.

Reprezentująca Akademię Nauk Stosowanych Lidia Czarnecka zajęła drugie miejsce w rywalizacji kobiet. Elblążanka w dziewięciu partiach zgromadziła 7,5 punktu. Do złota zabrakło - niewiele: akademicka mistrzyni Polski Alicja Śliwińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zgromadziła tylko 0,5 punktu mniej. Obie panie spotkały się w szóstej rundzie, i co ciekawe był to pojedynek niepokonanych do tego momentu zawodniczek. Lepsza okazała się szachistka z toruńskiej uczelni, ale elblążanka nie zwiesiła głowy. I w kolejnych partiach zapewniła sobie srebrny medal.

Elbląski arcymistrz Igor Janik reprezentujący Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie zajął trzecie miejsce wśród mężczyzn. W dziewięciu partiach elblążanin zgromadził siedem punktów, punkt ,niej od zwycięzcy turnieju Jakuba Kosakowskiego z Politechniki Opolskiej.

Drugi medal (również brązowy) Igor Janik wywalczył w turnieju drużynowym. „Jego“ Akademia Leona Koźmińskiego zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej zdobywając 27 punktów. Elblążanin był liderem swojej drużyny i wywalczył 7,5 punktu dla swojej uczelni. Zwyciężyła Akademia Górniczo - Hutnicza z 28 punktami.