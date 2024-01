Elbląskie Święto Darta w Domu Rektora

W dniach 2-4 lutego w Elblągu odbędą się trzy ogólnopolskie turnieje w steel darcie.

Pierwszego dnia (2 lutego) zawodnicy zmierzą się w spotkaniu rozgrzewkowym 501 Double In - Double Out (bez podział na kategorie), start godz. 19 (zapisy do 18.45).

Drugiego dnia (3 lutego) odbędzie się Puchar Polski Polskiej Organizacji Darta, który swoim patronatem objął starosta powiatu elbląskiego. Start godz. 12 (zapisy do 11.45)

Ostatniego dnia (4 lutego) odbędzie się Puchar Polski Polskiej Organizacji Darta. Start godz. 11 (zapisy do 10.45).

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji oraz kibicowania. Czekamy na was w Domu Rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta.