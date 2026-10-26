Elblążanie dziewięć razy na podium Baltic Cup

Niedziela, 25 października, przyniosła kolejne sukcesy reprezentantom Elbląga podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Elblążanie dziewięć razy stanęli na podium, zdobywając sześć pierwszych i trzy trzecie miejsca. Wśród zwycięzców znaleźli się zarówno najmłodsi tancerze, jak i pary rywalizujące w prestiżowych konkurencjach międzynarodowych. Zobacz zdjęcia.

Na najwyższym stopniu podium stanęli Zuzanna Sidor w kategorii SOLO 8–9 lat F, Kamil Kuchta i Sienna Fingerhut w kategorii 10–11 lat E, Hugo Ptasiński i Martyna Fudala w kategorii 10–11 lat F oraz Zofia Mierzejewska w kategorii SOLO 12–13 lat G.

Kolejne zwycięstwo odnieśli Kamil Luberecki i Patrycja Dyrmo, którzy zajęli pierwsze miejsce w kategorii WDSF Open Senior I Standard. Złoty medal w prestiżowej kategorii WDSF Open Youth Standard zdobyli również Marceli Józefowicz i Malwina Cybulska. Dla elbląskiej pary był to kolejny sukces podczas tegorocznego festiwalu — w piątek tancerze wywalczyli brązowy medal mistrzostw świata młodzieży w 10 tańcach, a w sobotę zajęli trzecie miejsce w konkurencji WDSF Open Youth Latin.

Trzecie miejsca zajęli Julia Dyk w kategorii SOLO 10–11 lat G, Milena Kotlewska w kategorii SOLO 12–13 lat G oraz David Pudlik i Antonina Julia Kobiało w kategorii 12–13 lat F. Na podium stanęła również Kaja Kancelarczyk, która w kategorii SOLO Junior I+II Standard Single Dance zajęła trzecie miejsce w quickstepie.

Wszyscy wymienieni zawodnicy reprezentują Elbląski Klub Tańca JANTAR, który po raz kolejny zaznaczył swoją obecność na międzynarodowej scenie tanecznej.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym wydarzenia.