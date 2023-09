Elblążanie w mundurach mistrzami Polski

Elblążanie Adrian Durma (Straż Pożarna) i Igor Abrusiewicz (Żandarmeria Wojskowa) wywalczyli tytuły mistrzów Polski służb mundurowych. w kickboxingu.

22-24 września w Żyrardowie odbyły Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego I Służb Mundurowych w kickboxingu w Żyrardowie. W mistrzostwach wzięło udział ponad 200 zawodników z różnych formacji takich jak wojsko, straż, policja, żandarmeria wojskową, jednostki specjalne, służba ochrony państwa i wiele innych. Elbląg reprezentowało dwóch mundurowych starszy szeregowy Igor Abrusiewicz z żandarmerii wojskowej oraz Adrian Durma reprezentujący Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Obaj zawodnicy przywieźli tytuły Mistrza Polski.

Igor Abrusiewicz startujący w kategorii Pointfighting do 94kg zdobył złoty medal I jest pierwszy tytuł mistrzowski jego karierze. W drodze do finału pokonał reprezentanta Służby Ochrony Państwa i w półfinale wojskowego. W finałowej walce spotkał się zawodnikiem reprezentacji Policji, którego pokonał przed czasem. To bardzo dobry wynik po ponad rocznej przerwie od startów.

Adrian Durma startował w formułach Pointfighting oraz KickLight do 74kg. Strażak stoczył siedem walk i wszystkie walki wygrał przed czasem w pierwszej rundzie deklasując przeciwników, tym samym zdobywając dwa tytuły Mistrza Polski a także wyróżnienie jako najlepszy zawodnik mistrzostw Polski.

- Mundurówka jak to mundurówka jest turniejem bardzo wszechstronnym ze względu na różnorodność zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportów walki, a także różne formację mundurowe. Każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony i nie odpuszcza. Dzięki czemu medale i tytuły smakują jeszcze bardziej. Starujemy w kickboxingu ale to bardziej konfrontacja sztuk walki. Pojedynki są naprawdę zacięte i widowiskowe przez taką mieszankę - mówił Adrian Durma.- Cieszy mnie postawa Igora, który po takiej długiej przerwie wykazał się takim hartem ducha i dyscypliną dzięki której zameldował się w finale i pokonał przed czasem przeciwnika, zdobywając tytuł mistrza Polski. Chyba bardziej cieszy mnie jego wynik niż mój. W moim przypadku docelową imprezą są mistrzostwa świata i pod to robię formę, turnieje po drodze to turnieje, które traktuje jako sprawdzian mojej formy a wszystko idzie w dobra stronę ale przy tym nie lekceważę przeciwników i podchodzę do tego poważnie. Wisienką na torcie jest ukoronowanie mnie najlepszym zawodnikiem mistrzostw wśród tyłu świetnych zawodników. Chciałbym podziękować moim przełożonym oraz Igora, którzy wspierają nas sportowców, naszą pasję, że możemy się realizować. To bardzo ważne żeby mieć ten komfort psychiczny i możliwość przygotowywania do startów, dzięki temu możemy godnie reprezentować nasze formację i miasto.