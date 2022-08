Elblążanin czwarty na 800 metrów na mistrzostwach świata

W kolumbijskim Cali trwają mistrzostwa świata w lekkiej atletyce do lat 20. Wychowanek MKS Truso Kacper Lewalski awansował do biegu finałowego na 800 metrów.

Z bardzo dobrej strony na kolumbijskich mistrzostwach świata prezentuje się elblążanin Kacper Lewalski. Podopieczny Czesława Nagy w swojej koronnej konkurencji – 800 metrów awansował do finału.

Bieg eliminacyjny wygrał, w swoim półfinale był drugi. Polak uległ tylko Algierczykowi Heithememowi Chenitefemowi. Przed finałem czasy zawodników są mniej istotne, głównie chodzi o to, żeby zakwalifikować się do kolejnej rundy.

Drugi z Polaków startujący w półfinale – Bartosz Kitliński – zajął czwarte miejsce w swoim biegu i odpadł z dalszej rywalizacji.

Bieg finałowy na 800 metrów zaplanowany jest na sobotę o godzinie 23:16 czasu polskiego (16:16 czasu lokalnego). Rywalizację można oglądać na antenie TVP Sport. Początek transmisji o 22:30.

Edycja z 23:20:. Kacper Lewalski wystartował z toru nr trzy. Na początku trzymał się czoła, biegł na czwartym miejscu. Potem nadeszły bardziej dramatyczne chwile, kiedy wychowanek Truso tracił pozycję, dał się zamknąć przez rywali. W drugiej części dystansu rozpoczął walkę o medal. Na bieżni doszło do przepychanek. Elblążanin walczył, do medalu zabrakło niewiele. Ostatecznie zakończył rywalizację na czwartym miejscu z czasem 1,47,84 minuty. Do zwycięzcy Etiopczyka Ermiasa Girmy stracił 48 setnych sekundy, do brązowego medalu - 19 setnych.