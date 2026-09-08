Elblążanin Michał Kamiński wicemistrzem Europy

Ogromny sukces młodego elblążanina! Michał Kamiński z UKS „Szóstka” Elbląg zdobył tytuł wicemistrza Europy w jeździe figurowej na rolkach. Zawody odbyły się w dniach 1-5 września w Ponte di Legno we Włoszech. Michał był jednocześnie jedynym zawodnikiem reprezentacji Polski, który wywalczył medal podczas tych mistrzostw.

Michał Kamiński startował w kategorii Cadet Men, reprezentując Polskę oraz swój macierzysty klub – UKS „Szóstka” Elbląg. Do rywalizacji na arenie międzynarodowej przystąpił jako aktualny mistrz Polski juniora. Dzięki bardzo dobremu występowi sięgnął po srebrny medal i tytuł wicemistrza Europy. - To wyjątkowe osiągnięcie nie tylko dla samego zawodnika, ale również dla Elbląga. Michał znalazł się na podium najważniejszej europejskiej imprezy w swojej dyscyplinie – informuje UKS Szóstka Elbląg.

Sukces zawodnika to również sukces trenerki

Za wynikiem Michała stoi wiele miesięcy intensywnych przygotowań i systematycznej pracy. Jego trenerką jest Beata Kukowska, trenerka UKS „Szóstka” Elbląg, a jednocześnie przewodnicząca Komisji ds. Jazdy Figurowej Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Zdobycie medalu mistrzostw Europy jest efektem konsekwentnej pracy zawodnika i trenerki, wieloletniego szkolenia oraz odpowiedniego przygotowania do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Podziękowania za wsparcie

UKS „Szóstka” Elbląg składa serdeczne podziękowania prezydentowi Elbląga oraz miastu Elbląg za udzielone wsparcie. Dzięki temu wsparciu młodzi elbląscy sportowcy mają możliwość rozwijania swoich talentów i reprezentowania miasta podczas zawodów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Sukces Michała Kamińskiego to powód do dumy zarówno dla zawodnika, jego trenerki, klubu, jak i całego Elbląga.