Elblążanka z medalem

Pięć elblążanek wzięło udział w Mistrzostwach Świata Dance World Cup Finals 2024 w Pradze w tańcu klasycznym. Dziewczynki na co dzień ćwiczą taniec klasyczny w Szkole Tańca Broadway, pod okiem pedagoga Aliaksandr Rulkevich. Wyróżnienia zdobyły: Adrianna Gesek (miejsce pierwsze i złoty medal w swojej kategorii wiekowej) oraz Ewa Żyhałko (miejsce piąte w swojej kategorii wiekowej).

W marcu 2024 roku w Krakowie, odbyły się eliminacje do światowego konkursu Dance World Cup Finals 2024 w Pradze. Elblążanki zakwalifikowały się do finałów i wzięły w nim udział. Uczestnictwo w tak prestiżowym festiwalu tanecznym jest wielkim wyróżnieniem dla młodych tancerek. W Pradze zaprezentowali się uczestnicy z pięćdziesięciu czterech krajów.

Dziewięcioletnia Ewa Żyhałko wróciła z Pragi z wyróżnieniem - TOP 6 świata DWC Finals, a trzynastoletnia Adrianna Gesek zdobyła pierwsze miejsce została również zaproszona na Galę Laureatów i otrzymała nagrodę w postaci weekendowych warsztatów baletowych w Barcelonie.

Adrianna swoją przygodę z tańcem klasycznym rozpoczęła w wieku czterech lat. Inspiracją do treningów, była bajka dla dzieci "Roztańczona Angelina". To zadziwiające, że w tak młodym wieku postanowiła zacząć tańczyć taniec klasyczny. Od samego początku Adrianna odnosi liczne sukcesy. W czerwcu w tym roku, Adrianna wygrała również konkurs taneczny w Kołobrzegu, a także zdobyła Grand Prix konkursu, co oznacza, że jej występ został najlepiej oceniony.

Na co dzień Adrianna uczy się w SP 8 w Elblągu i właśnie zdała do siódmej klasy, swoją przyszłość wiąże z profesjonalnym tańcem, dlatego po skończeniu szkoły podstawowej, zamierza rozwijać swój talent w państwowej szkole baletowej.

Dziewczynkom życzymy dalszych sukcesów i zdrowia, jak najmniej kontuzji oraz kolejnych wyróżnień i medali.