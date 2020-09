Elblążanki w kadrze Polski

31 sierpnia selekcjonerka Kadry Narodowej Hokeja na Lodzie Juniorek U18 Magdalena Jabłońska powołała hokeistki kategorii U18 na zgrupowanie kadry, które odbędzie się w Opolu w dniach 14-20 września. Wśród zawodniczek znalazły się wychowanki Elbląskich Wikingów: Maja Brzezińska, Olga Jaskulska i Julia Grzelak. Maja i Olga znalazły się w podstawowym składzie, Julka na najbliższym zgrupowaniu znajduje się na liście rezerwowej. Zobacz zdjęcia.

To bardzo duże wyróżnienie dla elblążanek, które trenują hokeja zarówno w elbląskich Wikingach jak i gdańskim Stoczniowcu. Dziewczyny w hokeja grają od kilku lat, a przygotowania do sezonu 2020/2021 zaczęły już z końcem lipca obozem kondycyjnym w Świdnicy. Od 10 sierpnia codziennie uczestniczą w treningach na lodzie w Gdańsku. Aby znaleźć się w gronie powołanych musiały przejść testy kondycyjne, a konkurencja była spora - z około 50 zawodniczek wybrano 24 plus 7 rezerwowych. Mamy nadzieję, że w Mistrzostwach Świata w Hokeju Kobiet U18 usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego śpiewany przez nasze dziewczyny. Przed naszymi zawodniczkami trudny rok i duże wyzwania. W Polskiej Lidze Hokeja Kobiet będą starały się wywalczyć pod skrzydłami trenera Henryka Zabrockiego Złoty Medal Mistrzostw Polski (od dwóch lat GKS Stoczniowiec jest srebrnym medalistą MP) oraz wystartują w rozgrywkach ligowych w kategorii Młodzik. Codzienne treningi, weekendowe wyjazdy na mecze a do tego nauka w liceum. Hokeistki od lat świetnie godzą naukę ze sportem, więc uspokajają, że dobra organizacja czasu pozwoli pogodzić intensywny wysiłek umysłowy i fizyczny. Trzymamy za nie kciuki i życzymy zdrowia i dużo samozaparcia.