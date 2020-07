Emocje do końca (opinia)

Pogoń Siedlce (na czerwono) może jeszcze namieszać w II lidze (fot. Anna Dembinska, arch. portEl.pl)

Do końca sezonu zasadniczego II ligi pozostały cztery kolejki. Z wyjątkiem Gryfa Wejherowo i Legionovii Legionowia reszta zespołów ma o co walczyć. Przeważająca część ligi będzie chciała zapewnić sobie utrzymanie, ale walka o punkty może skończyć się awansem do strefy barażowej o zaplecze ekstraklasy.

Bytovia Bytów – 6. miejsce w tabeli II ligi – punktów 44. Lech II Poznań – 15. miejsce – punktów 40. Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery kolejki (12 punktów). Rezerwy Lecha ze względów regulaminowych nie mogą awansować na zaplecze ekstraklasy. Ale tyle samo oczek mają Znicz Pruszków i Stal Stalowa Wola i... mają wcale nie teoretyczne szanse powalczyć o baraże. Pomiędzy 6., a 15. miejscem znajdują się drużyny, które walcząc o utrzymanie mogą znaleźć się w strefie barażowej. Nie należy też przekreślać toruńskiej Elany, która do bezpiecznej strefy traci 3 punkty. Od wznowienia rozgrywek najbardziej równą formę prezentują cztery zespoły: Skra Częstochowa, Stal Stalowa Wola, Górnik Łęczna i Pogoń Siedlce. Te cztery drużyny od czerwca w ośmiu ostatnich meczach odniosły po pięć zwycięstw. Górnik jest (na chwilę obecną) liderem II ligi, pozostała trójka może jeszcze namieszać. Skra jest dziewiąta (od wznowienia rozgrywek zdobyli 17 oczek) – do strefy barażowej ma 2 punkty straty, nad strefą spadkową też... 2 punkty przewagi. Zespół z Częstochowy ma przed sobą mecz w Elblągu z Olimpią, Górnik Łęczna i Pogoń Siedlce u siebie i na zakończenie Stal Rzeszów na wyjeździe. Stal Stalowa Wola (16 oczek od wznowienia rozgrywek) – 40 punktów; nad strefą spadkową znajdują się tylko dzięki „małej tabeli” z meczów z Lechem II Poznań i Zniczem Pruszków, do baraży 4 punkty straty. Przed sobą mają Elanę Toruń u siebie, Widzew w Łodzi, GKS Katowice u siebie i na koniec Pogoń Siedlce u siebie. Zakładając, że Widzew i GKS do końca będą walczyły o bezpośredni awans do I ligi, terminarz możemy uznać za bardzo trudny. Górnik Łęczna (15 punktów od wznowienia rozgrywek) ma na swoim koncie 58 oczek i z szóstki już nie wypadnie. Pogoń Siedlce (15 punktów od wznowienia rozgrywek) – 42 oczka, analogiczna sytuacja jak Skra Częstochowa. Przed nimi mecze z Górnikiem Łęczna na wyjeździe, GKS Katowice u siebie, Skra Częstochowa na wyjeździe i Stal Stalowa Wola też na wyjeździe na zakończenie. Też nie ma czego Pogonistom zazdrościć. Zespół z Siedlec potrafił w środę przegrać w Elblągu z Olimpią, a w niedzielę wygrać u siebie z Widzewem. Niezmiernie ciekawie zapowiada się walka o dwa pierwsze miejsca nagradzane bezpośrednim awansem. Z trojga najważniejszych pretendentów najlepiej idzie Górnikowi Łęczna. GKS Katowice od wznowienia rozgrywek zdobył 13 punktów, co przy 8 zdobytych w tym czasie przez Widzew może oznaczać interesującą walkę. I tak GKS ma przed sobą: Widzew Łódź u siebie (to może być kluczowe spotkanie w kontekście bezpośredniego awansu. Po 30. kolejce Widzew ma punkt przewagi nad GKS – em), Pogoń Siedlce na wyjeździe, Stal Stalowa Wola na wyjeździe i Resovię Rzeszów u siebie. Widzew zapewnił sobie już miejsce w szóstce. Przed nimi jeszcze: GKS na wyjeździe, Stal Stalowa Wola u siebie, Resovia w Rzeszowie i Znicz Pruszków u siebie. Na razie wiemy jedno: z II ligi spadły już Gryf Wejherowo i Legionovia Legionowo. Reszta ligi będzie (prawdopodobnie) zaciekle walczyła do końca. Nie wiadomo też jak faktycznie będą wyglądały baraże, jeżeli awans do nich wywalczą zespoły nieposiadające licencji na grę w I lidze.

SM