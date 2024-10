Energetyzujący wieczór w CRW Dolinka

Już w czwartek, 17 października, zapraszamy na Maraton Aqua Fitness w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To wyjątkowe wydarzenie potrwa dwie godziny i dostarczy Wam mnóstwo energii, zabawy oraz efektywnego treningu w wodzie. Startujemy o 19:30.

Czeka Was wieczór pełen rytmicznej muzyki oraz niezapomnianej atmosfery. Doświadczeni instruktorzy poprowadzą różnorodne zajęcia z gimnastyki wodnej, wykorzystując piankowe makarony, hantle i inne akcesoria, co sprawi, że treningi będą nie tylko ciekawe, ale także skuteczne.

Maraton Aqua Fitness to doskonała forma aktywności fizycznej i świetna okazja do integracji z innymi pasjonatami. Kolorowe światła oraz energetyzująca muzyka wprowadzą wszystkich uczestników w doskonały nastrój. Nie zapomnijcie przynieść stroju kąpielowego, ręcznika i dużej dawki pozytywnej energii! Nasi wykwalifikowani trenerzy, których możecie spotkać podczas zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”, zadbają o Waszą motywację i komfort.

Nie przejmujcie się poziomem zaawansowania – najważniejsze to chęć do zabawy i aktywności! Maraton to idealna okazja, aby poprawić swoją kondycję fizyczną i spróbować czegoś nowego.

19:30-20:00 Agnieszka Branecka – Aqua Hantle

Agnieszka Branecka – 20:05-20:35 Magdalena Krupa – Aqua Makarony

Magdalena Krupa – 20:40-21:10 Agnieszka Semkiw – Aqua Betomic

Agnieszka Semkiw – 21:10-21:30 Magdalena Krupa – Aqua Fitness

Maraton Aqua Fitness odbędzie się w czwartek, 17 października, w CRW Dolinka, od 19:30 do 21:30. Bilety w cenie 35 złotych będą dostępne również dla posiadaczy karnetów na Aqua Fitness. Akceptujemy również karty Benefit, Vanity, PZU oraz Medicover.

Do zobaczenia na wodnym maratonie!