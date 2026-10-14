Energia, muzyka i mocny trening z MOSiR-em

Jedni lubią trenować w rytmie muzyki, inni wolą poczuć, że dali z siebie wszystko. W programie Aktywuj się z MOSiR-em nie trzeba wybierać jednego stylu aktywności na zawsze. FitStep i Turbo Spalanie to dwie różne propozycje dla osób, które chcą poprawić kondycję, wzmocnić ciało i znaleźć czas na regularny ruch. Sprawdź, czym się różnią i wybierz trening dla siebie.

Daj się porwać muzyce

Lubisz muzykę i aktywność, przy której trudno stać w miejscu? FitStep łączy trening fitness z elementami tańca. Dynamiczne ćwiczenia i układy wykonywane w rytm muzyki angażują całe ciało, pomagają rozwijać kondycję oraz koordynację ruchową. To połączenie ruchu i dobrej zabawy, dzięki któremu trening może stać się przyjemnym elementem tygodnia.

Nie musisz mieć doświadczenia tanecznego ani znać wcześniej układów. Instruktor prowadzi zajęcia, a Ty możesz skupić się na ruchu i stopniowo oswajać się z kolejnymi sekwencjami. Najważniejsze są chęci, wygodny strój i gotowość do aktywności.

FitStep odbywa się w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 – w poniedziałki o godz. 17:00 oraz w środy o godz. 19:00. Zajęcia trwają 50 minut, a limit uczestników wynosi 25 osób.

Czas na intensywną tabatę

Jeśli wolisz mocniejszy trening, sprawdź Turbo Spalanie. Zajęcia inspirowane treningiem interwałowym opierają się na intensywnych seriach ćwiczeń przeplatanych krótkimi przerwami na odpoczynek. Taka forma wysiłku angażuje wiele partii mięśniowych, pomaga rozwijać kondycję i wydolność oraz wzmacniać całe ciało. Liczy się prawidłowa technika i praca na miarę własnych możliwości.

W piątki zapraszamy na Turbo Spalanie MIX, które łączy intensywne ćwiczenia z Turbo Spalania z dynamicznymi elementami FitStepu. To propozycja dla osób, które lubią różnorodny trening i chcą połączyć pracę nad kondycją z ruchem w rytmie muzyki.

Turbo Spalanie odbywa się w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 – w poniedziałki i środy o godz. 18:00. W piątki o godz. 17:30 odbywa się Turbo Spalanie MIX. Każde spotkanie trwa 50 minut, a limit uczestników wynosi 25 osób.

Informacje organizacyjne

Zajęcia przeznaczone są dla osób od 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Na trening warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody, ręcznik oraz wygodne obuwie sportowe.

Regularnie korzystasz z zajęć? Sprawdź ofertę karnetów MOSiR-u. Przy ich doładowaniu można otrzymać nawet 50% bonusu, a dzięki karnetowi łatwiej i szybciej opłacisz wejścia na obiekty MOSiR oraz zajęcia w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Dowiedz się więcej o karnetach.

Pełny harmonogram, informacje o cenach i szczegóły dotyczące pozostałych zajęć znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.