Około 300 osób wystartowało w ogólnopolskich zawodach pływackich Aqua Speed Water Open Series, które odbyły się w sobotę w rzece Elbląg. Na najdłuższym dystansie - 3,8 km – triumfowali Adrian Pachowski z Warszawy i Aleksandra Kosiorowska z Kowala. Najlepszy z elblążan – Tomasz Gleb z ETT Triathlon Elbląg– był szósty. Miejsce nsa podium na dystansie 950 m wywalczył Aleksander Rybak UKS Jedynka. Zobacz zdjęcia.

Na co dzień w rzece Elbląg nie można pływać, LABOSPORT co roku otrzymuje zgodę na organizację takich zawodów od odpowiednich instytucji, co sprawia że start w Elblągu zawsze należy do wyjątkowych, tym bardziej że jest możliwy raz w roku – właśnie przy okazji Aqua Speed Open Water i Garmin Triathlon Tour, który już w niedzielę.

W sobotę na starcia Aqua Speed na kilku dystansach (od 475 m do 3,8 km) stanęło około 300 osób z całego kraju.

- Ciężko było, bo pod prąd. Myślałem, że nie dam rady utrzymać pierwszego miejsca. To pierwsze moje zawody open water w tym roku. Przygotowuję się do mistrzostw świata masters w Singapurze, które odbędą się w sierpniu – zdradził nam Konrad Karnaszewski z Warszawy, który był pierwszy na dystansie 475 m.

(fo. RG)

- Fajna, chłodna woda, dobrze się płynęło. Nie spodziewałam się, że będę pierwsza. Zszokowana jestem – mówiła na mecie zmęczona, ale szczęśliwa Joanna Wojnicka z Koła, która wygrała dystans 475 m. – Wcześniej pływałam na wodach otwartych w Szczecinie, za tydzień płynę w Sycowie, ale najczęściej startuję na zawodach na basenie.

Pływacy rywalizowali także na 950 m, 1,9 km i najdłuższym 3,8 km, gdzie triumfowali Adrian Pachowski z Warszawy i Aleksandra Kosiorowska z Kowala. Najlepszy z elblążan – Tomasz Gleb z ETT Triathlon Elbląg– był szósty. Miejsce nsa podium na dystansie 950 m wywalczył Aleksander Rybak UKS Jedynka.

Szczegółowe wyniki znajdziecie tutaj