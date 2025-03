Faza playoff w Awangarda Volley Lidze

fot. MOSiR w Elblągu

Po zakończeniu fazy zasadniczej liderem tabeli zostali Amatorzy, którzy zdobyli komplet punktów w 10 meczach i odskoczyli obrońcom tytułu Logbar Sport SPA na 4 „oczka”. Wydawało się, że ich kolejne zwycięstwo będzie formalnością, jednak w playoffy mają to do siebie, że potrafią zaskoczyć i mamy na to doskonały przykład. Przed nami najważniejsza część sezonu.

To już 18. sezon amatorskiej ligi siatkówki organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tegorocznej edycji udział bierze 11 zespołów z Elbląga i okolic, które rywalizują nie tylko o tytuł mistrzowski, ale także medale, puchary i atrakcyjne nagrody. Mecze odbywają są w Hali Sportowo-Widowiskowej, a każde spotkanie rozgrywane jest do 3 zakończonych setów. Amatorzy przeszli przez pierwszą część sezonu suchą stopą. Każdy napotkany rywal musiał pogodzić się z porażką, a w 10 meczach przegrali raptem 5 setów. Łatwo zatem wskazać ich w roli faworyta do zdobycia mistrzostwa, jednak już pierwszy mecz fazy playoff pokazał, że droga do finału nie będzie dla nich taka prosta. O niespodziankę pokusili się Major i Przyjaciele, którzy sensacyjnie wygrali pierwsze dwa sety wynikiem 23:25 i zagwarantowali sobie zwycięstwo. Jak na to zareagują Amatorzy? Rewanż 26 marca o 20:20. W drugim meczu ¼ finału oglądaliśmy rywalizację pomiędzy Sisley Volley Team a Tech-Bet, czyli drużyn z miejsc 4. i 5. Pierwszy set zakończył się wyraźną przewagą Tech-Bet (18:25), a w drugim stan rywalizacji został wyrównany (25:23). Zatem o zwycięstwie miał przesądzić ostatni set, który jak się okazało przyniósł bardzo dużo emocji. Ostatecznie to Sisley Volley Team odwrócił losy tego meczu i zakończył pojedynek wynikiem 27:25 i tym samym przybliżył się do półfinału. Kolejne mecze w ramach ćwierćfinałów odbędą się 24 marca (poniedziałek) o 20:20 w Hali Sportowo-Widowiskowej. Na boisku obejrzymy rywalizację Logbar Sport SPA z Piłkarskimi Diamentami, a także MAR-EL Instalacje Elektryczne z Mazi-Elektro Luk TEAM. Pełny harmonogram na mosir.elblag.eu. Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe Awangarda.

MOSIR w Elblągu