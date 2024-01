Ferie z dmuchanymi torami na Dolince

Podczas przerwy zimowej nie może zabraknąć miejsca na zabawę na dmuchanych torach przeszkód. Ponownie będę one dostępne w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka już od najbliższej soboty, aż do ostatniego dnia ferii (27.01-4.02) , a skorzystać z nich będzie można w cenie standardowego biletu na basen.

Spędzenie czasu na basenie podczas ferii to jedna z tych form aktywności, z której korzystają przede wszystkim całe rodziny. Aby uatrakcyjnić im pobyt, w drugim tygodniu przerwy, przygotowaliśmy dla nich dmuchane tory przeszkód. Popularne dmuchańce towarzyszą nam podczas ferii niezmiennie od kilku lat. To bowiem znakomita forma rozrywki, połączona z pływaniem i dobrą zabawą, a ich pokonanie sprawia mnóstwo satysfakcji i poprawia humor. Ponownie pojawią się w CRW Dolinka i każdy zainteresowany, bez względu na wiek, będzie mógł podjąć próbę ich pokonania. Z zabawy skorzystają zarówno młodsi jak i starsi, a tory zlokalizowane będą w strefie rekreacyjnej (mały basen) oraz basenie sportowym.

Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Dodatkowo będzie można skorzystać z kamizelek. Oba tory dostępne będą od 27 stycznia (sobota) do 4 lutego (niedziela) w godzinach 6:00-22:00.

Bezpłatne ferie z MOSiR-em

Przez cały czas trwania ferii zimowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do skorzystania z darmowych atrakcji, które zorganizowane są we współpracy z elbląskimi klubami. Dzieci i młodzież mogą spędzić czas wolny między innymi na zajęciach z boksu, zumby kids, piłki nożnej i ręcznej, koszykówki i siatkówki w wodzie czy morsowania. Od poniedziałku do piątku można skorzystać z dwóch darmowych ślizgawek zarówno na Lodowisku Helena, jak i na Torze Kalbar. Więcej atrakcji oraz szczegółowy zajęć dostępny jest na stronie www.mosir.elblag.eu