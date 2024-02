Ferie z MOSiR-em pełne atrakcji. Zobacz film

Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież z Elbląga mieli okazje spędzać ferie na sportowo podczas bezpłatnych zajęć przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z elbląskimi klubami. Było różnorodnie, aktywnie i każdy uczestnik z pewnością znalazł coś dla siebie. Zobacz filmowe podsumowanie ferii.

Od 22 stycznia do 4 lutego najmłodsi elblążanie odpoczywali od szkoły i regenerowali siły przed kolejnym półroczem. Niektórzy z nich wyjechali na zorganizowane obozy, jeszcze inni spędzali czas na wyjazdach z rodzicami. Dla tych, którzy pozostali w mieście, elbląski MOSiR przygotował ofertę bezpłatnych zajęć z różnych dyscyplin sportowych, które były zorganizowane w Hali Sportowo-Widowiskowej, Lodowisku Helena, Krytej Pływalni, Torze Kalbar, a także w Bażantarni i na Starym Mieście.

- Nie każde dziecko ma możliwość pojechania na kolonie, czy skorzystania z odpłatnych propozycji. Zależało nam na tym, aby podczas tej dwutygodniowej przerwy zimowej miały okazje do skorzystania z atrakcyjnej oferty bezpłatnych zajęć. Oprócz tego, że spędzały aktywnie czas, poznały rówieśników, spróbowały nowych dyscyplin, to oderwały się chociaż na chwilę od telefonów. Zachęcenie w obecnych czasach młodych do ruchu nie jest takie proste - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR.

W Hali Sportowo-Widowiskowej odbywały się zajęcia z: judo, piłki nożnej, siatkowej i ręcznej, kickboxingu, tenisa stołowego. Chętni mogli również nauczyć się podstaw pierwszej pomocy ze strażą pożarną. Na Torze Kalbar i Lodowisku Helena można było skorzystać z bezpłatnych ślizgawek, ale nie tylko. W sali fitness krytego lodowiska odbywały się zajęcia dla najmłodszych z zumby kids i na trampolinach. W niecce basenu rekreacyjnego w Krytej Pływalni dzieci i młodzież oddawali się beztroskiemu szaleństwu grając między innymi w wodną siatkówkę i koszykówkę. Pod okiem trenera, w sali fitness, można było poznać tajniki boksu, a na strzelnicy KS Orzeł postrzelać do celu. Oprócz zajęć w obiektach, uczestnicy skorzystali z atrakcji na świeżym powietrzu, wybierając się na spacer z leśnikiem po Bażantarni, wycieczkę rowerową za miasto lub saunowanie i morsowanie na rzece Elbląg.

- Możemy śmiało powiedzieć, że z propozycji skorzystał naprawdę każdy. Przychodziły do nas całe rodziny, były same dzieci, które pod okiem trenerów i instruktorów szlifowały umiejętności lub po prostu spędzały miło czas. Było też bardzo dużo młodzieży, która licznie korzystała z darmowych ślizgawek na Lodowisku Helena i Torze Kalbar. Mamy już podsumowanie ferii i ta liczba naprawdę robi wrażenie. Ponad 5 000 osób wybrało spędzenie wolnego czasu wspólnie z nami, podczas 113 imprez. To o 700 więcej niż w ubiegłym roku. To z całą pewnością motywuje do działania i daje sygnał, że wstrzeliliśmy się z oczekiwaniami. Mam nadzieję, że każdy uczestnik zabrał ze sobą również miłe wspomnienia – mówi Marek Kucharczyk.

Zwieńczeniem dwutygodniowego odpoczynku była bezpłatna impreza na Lodowisku Helena – muzyczne zakończenie ferii. Czas na łyżwach umilały gry, konkursy i zabawy oraz muzyka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za skorzystanie z naszej oferty i do zobaczenia w czasie kolejnych imprez sportowych i rekreacyjnych. O wszystkich bieżących i organizowanych wydarzeniach można przeczytać na stronie www.mosir.elblag.eu.

Organizatorami ferii byli: prezydent Elbląga i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dziękujemy naszym partnerom za współpracę: EKS Mlexer Elbląg, Handballowy Elbląg, ZKS Olimpia Elbląg, Elbląski Klub Karate, UKS Olimpia Judo Elbląg, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, MKS Truso, KS Orzeł, UKS Kontra, Straż Pożarna w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Grupa Wodna.