We wtorek odbył się festyn sportowy, na zakończenie Czwartków Lekkoatletycznych w Elblągu. Podczas imprezy najlepszym uczestnikom i najbardziej wytrwałym wręczono odpowiednio medale i statuetki. Poza tym wszyscy mogli skorzystać z dmuchańców i strefy gastronomicznej.

Dzieci i młodzież rywalizowali przez cały cykl Czwartków. Teraz nadszedł czas podsumowań. W każdym roczniku i w każdej z dyscyplin, wręczono medale. Uczniowie mierzyli się w biegach, skoku w dal, skoku wzwyż o raz w rzucie piłeczką palantową.

Dla tych, którzy najczęściej przychodzili na zawody, ufundowano pamiątkowe statuetki „Systematyczny i Wytrwały".

W trakcie festynu można było skorzystać ze strefy gastronomicznej oraz z zabawy na dmuchańcach. Odbyły się także rekreacyjne starty w opisanych konkurencjach. Wyniki całego cyklu wkrótce. Wstęp na imprezę był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim za udział w cyklu zawodów, w roku szkolnym 2025/26.

Organizatorzy:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl).