Final Four Pucharu Polski Kobiet 2025/2026 odbędzie się w Elblągu

Miasto Elbląg będzie gospodarzem finałowego turnieju Pucharu Polski Kobiet w sezonie 2025/2026. Decydujące mecze zostaną rozegrane w dniach 9-10 maja br.

Pełny skład uczestników tegorocznego turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet wyłoniono 2 kwietnia, po zakończeniu wszystkich spotkań ćwierćfinałowych. Awans wywalczyły mistrzynie Polski i zwyciężczynie Pucharu w trzech poprzednich edycjach, ekipa KGHM MKS Zagłębie Lubin, ubiegłoroczne finalistki oraz aktualne wicemistrzynie Polski, drużyna PGE El-Volt Lublin, a także zespoły KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski oraz Energa Start Elbląg, które będą chciały pokrzyżować szyki faworytkom.

Teraz poznaliśmy także nową lokalizację finałowych zmagań. Turniej odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. W sobotę 9 maja rozegrane zostaną półfinały, natomiast w niedzielę 10 maja zaplanowano wielki finał. Losowanie par półfinałowych odbędzie się 12 kwietnia w Radomiu przy okazji meczu reprezentacji Polski kobiet z Rumunią w ramach EHF EURO Cup 2026 i będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport 2.

- Wybór naszego miasta na gospodarza turnieju finałowego Pucharu Polski to ogromne wyróżnienie, ale i potwierdzenie, że jesteśmy ważnym punktem na sportowej mapie kraju – mówi Prezydent Elbląga dr Michał Missan. - Możliwość zobaczenia najlepszych polskich zawodniczek na żywo w naszej hali to również najlepsza motywacja dla dzieci i młodzieży trenującej w elbląskich klubach. Serdecznie zapraszam do Elbląga gości z całego kraju. Nasze miasto należy do jednych z najstarszych w Polsce. W tym roku obchodzi 780 rocznicę nadania praw miejskich. Nasza Nówka Starówka ma swój unikalny klimat.

- Serdecznie zachęcam wszystkich kibiców do przyjazdu do Elbląga na Final Four Pucharu Polski Kobiet, gdzie czeka nas prawdziwe święto żeńskiej piłki ręcznej na najwyższym poziomie. To doskonała okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć w akcji najlepsze krajowe zespoły. Wspierajmy drużyny, wśród których nie zabraknie reprezentantek Polski i stwórzmy razem wyjątkową atmosferę!” – komentuje Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal.

To nie pierwszy raz, kiedy Związek Piłki Ręcznej w Polsce podejmie współpracę z władzami Elbląga. W październiku 2023 r. do tego miasta zawitała reprezentacja Polski kobiet, która dwukrotnie pokonała tam Argentynę w ramach meczów towarzyskich (34:26 oraz 26:25).

Co warte podkreślenia, tegoroczny turniej zbiega się z obchodami 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia. Nadchodzące finały Pucharu Polski Kobiet będą doskonałą okazją, aby połączyć sportowe przeżycia z odkrywaniem jednego z najbardziej klimatycznych i najstarszych miejsc w północnej Polsce.

Decyzja o zmianie gospodarza tegorocznego turnieju finałowego została podjęta wspólnie z dotychczasowymi współorganizatorami, czyli Miastem Kalisz oraz klubem MKS Kalisz Sp. z o.o. W poprzedniej edycji, rozegranej w Kaliszu, KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało w finale PGE FunFloor Lublin 28:24.