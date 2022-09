Finał Rodzinnych Marszów na Orientację w Parku Modrzewie

Fot. nadesłana

To będzie doskonała okazja do tego, by w gronie rodzinnym spędzić wolny czas aktywnie i ciekawie, a także poczuć smak rywalizacji sportowej. W najbliższą niedzielę (25 września) w godz. 16-17 można wystartować w wielkim finale w marszobiegach na orientację, który zdecyduje o otrzymania pamiątkowego medalu i statuetek dla najlepszych.

Marszobiegi na orientację można uprawiać w każdym wieku. To sport dla osób, które chcą wyczynowo trenować oraz także dla tych, którzy cenią sobie aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Zapraszamy do udziału całe rodziny. Każdy uczestnik zawodów otrzyma przed startem mapę Parku Modrzewie z naniesionymi punktami kontrolnymi. Jego zadaniem będzie ich odnalezienie w jak najkrótszym czasie. Organizatorzy przygotowali do wyboru jedną z trzech tras: łatwą (14-16 punktów kontrolnych), trudną (18-20 punktów kontrolnych) oraz rodzinną/drużynową (10-12 punktów kontrolnych). Na mecie na każdego zawodnika będzie czekał słodki upominek. Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w biurze zawodów od godz. 15.30. Osoby niepełnoletnie mogą startować w zawodach za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. Na najwytrwalszych będzie czekał pamiątkowy medal. By go zdobyć, trzeba wystartować w co najmniej czterech edycjach. Teraz jest jeszcze szansa. Najwytrwalsi zawodnicy z trasy trudnej i łatwej zostaną uhonorowani statuetkami. Życzymy miłych wrażeń! Organizatorzy: Departament Sportu Urzędu Miejskiego i EKO GRYF

Elbląski Klub Orienteeringu GRYF