Finał spartakiady w biegach na orientację
Około 80 osób wzięło udział w ostatniej czwartej rundzie VII Spartakiady szkół podstawowych i ponadpodstawowych Elbląga w biegu na orientację. Zawody, połączone z rywalizacją dorosłych, odbyły się w niedzielę w parku Modrzewie. Zobacz zdjęcia.
Uczniowie mieli na trasie 18 punktów kontrolnych do zaliczenia, dorośli - 24 punkty, posługując się mapą o bardzo dużej skali 1:3000. Wyniki rywalizacji dostępne były praktycznie od ręki dzięki elektronicznemu pomiarowi czasu Sport-Ident.
We wszystkich czterech rundach Spartakiady wystartowało ponad 460 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, dzieci - słodycze i napoje, a najlepsze szkoły – puchary.
Wyniki Spartakiady
Kategoria SP – dziewczęta-klasa I-IV
1. Kornelia SEKUŁA - SSP 3
2. Iga CZERKAWSKA – SP 18
3. Alicja MIKULA – SP 15
Kategoria SP – chłopcy, klasa I-IV
- Antoni HULL - SP 18
- Wojciech JAKSZEWICZ - SP 19
- Krzysztof GAGJEW – SP 25
Kategoria SP – dziewczęta, klasa V-VIII
- Oliwia JAKSZEWICZ - SP19
- Julia FIEDOROWICZ - SSP 3
- Jessica MIERZEJEWSKA – SP 11
Kategoria SP – chłopcy, klasa V-VIII
- Oliwier WOJDON - SP 1
- Ksawery CZERKAWSKI – SP 18
- Franciszek JASIULEWICZ – SP 19
Kategoria szkoły ponadpodstawowe – chłopcy
- Piotr ZIELIŃSKI - IV LO
Kategoria szkoły ponadpodstawowe – dziewczęta
1. Nikola JANIAK - ZST-I
2. Samanta MIERZEJEWSKA - IV LO
Klasyfikacja szkół podstawowych
- SP 18 488 pkt
- SP19 445 pkt
- SP 1 345 pkt
Klasyfikacja szkół ponadpodstawowych
1. IV LO
2. ZST-I
Klasyfikacja XVI Grand Prix
Kategoria OPEN, kobiety
- Joanna KLUNDER ELBLĄG
- Dorota BALEWSKA ELBLĄG
- Kamila RZEPCZYŃSKA ELBLĄG
Kategoria OPEN, mężczyźni
- Paweł BAUSZEWSKI ELBLĄG
- Damian DOBOSIK ELBLĄG
- Piotr SEKUŁA ELBLĄG
Kategoria rodzinna:
1. Rodzina WOJDONÓW
2. Rodzina MIKULA
3. Rodzina CZERKAWSKICH
Na uczestników czekały upominki, o które zadbała Janka Banach z EKO GRYF. Trasę zaprojektował Krzysztof Banach. Organizatorzy dziękują prezydentowi Elbląga i Departamentowi Sportu za wsparcie finansowe Spartakiady oraz Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w parku Modrzewie za udzielenie gościny. Już 27 marca 2027r. na starówce odbędą się kolejne zawody. Serdecznie zapraszamy,
Wyniki i więcej informacji na stronie internetowej: ekogryf.pl i Facebooku.