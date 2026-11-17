Finał spartakiady w biegach na orientację

Około 80 osób wzięło udział w ostatniej czwartej rundzie VII Spartakiady szkół podstawowych i ponadpodstawowych Elbląga w biegu na orientację. Zawody, połączone z rywalizacją dorosłych, odbyły się w niedzielę w parku Modrzewie. Zobacz zdjęcia.

Uczniowie mieli na trasie 18 punktów kontrolnych do zaliczenia, dorośli - 24 punkty, posługując się mapą o bardzo dużej skali 1:3000. Wyniki rywalizacji dostępne były praktycznie od ręki dzięki elektronicznemu pomiarowi czasu Sport-Ident.

We wszystkich czterech rundach Spartakiady wystartowało ponad 460 uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, dzieci - słodycze i napoje, a najlepsze szkoły – puchary.

Wyniki Spartakiady

Kategoria SP – dziewczęta-klasa I-IV

1. Kornelia SEKUŁA - SSP 3

2. Iga CZERKAWSKA – SP 18

3. Alicja MIKULA – SP 15

Kategoria SP – chłopcy, klasa I-IV

Antoni HULL - SP 18 Wojciech JAKSZEWICZ - SP 19 Krzysztof GAGJEW – SP 25

Kategoria SP – dziewczęta, klasa V-VIII

Oliwia JAKSZEWICZ - SP19 Julia FIEDOROWICZ - SSP 3 Jessica MIERZEJEWSKA – SP 11

Kategoria SP – chłopcy, klasa V-VIII

Oliwier WOJDON - SP 1 Ksawery CZERKAWSKI – SP 18 Franciszek JASIULEWICZ – SP 19

Kategoria szkoły ponadpodstawowe – chłopcy

Piotr ZIELIŃSKI - IV LO

Kategoria szkoły ponadpodstawowe – dziewczęta

1. Nikola JANIAK - ZST-I

2. Samanta MIERZEJEWSKA - IV LO

Klasyfikacja szkół podstawowych

SP 18 488 pkt SP19 445 pkt SP 1 345 pkt

Klasyfikacja szkół ponadpodstawowych

1. IV LO

2. ZST-I

Klasyfikacja XVI Grand Prix

Kategoria OPEN, kobiety

Joanna KLUNDER ELBLĄG Dorota BALEWSKA ELBLĄG Kamila RZEPCZYŃSKA ELBLĄG

Kategoria OPEN, mężczyźni

Paweł BAUSZEWSKI ELBLĄG Damian DOBOSIK ELBLĄG Piotr SEKUŁA ELBLĄG

Kategoria rodzinna:

1. Rodzina WOJDONÓW

2. Rodzina MIKULA

3. Rodzina CZERKAWSKICH

Na uczestników czekały upominki, o które zadbała Janka Banach z EKO GRYF. Trasę zaprojektował Krzysztof Banach. Organizatorzy dziękują prezydentowi Elbląga i Departamentowi Sportu za wsparcie finansowe Spartakiady oraz Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w parku Modrzewie za udzielenie gościny. Już 27 marca 2027r. na starówce odbędą się kolejne zawody. Serdecznie zapraszamy,

Wyniki i więcej informacji na stronie internetowej: ekogryf.pl i Facebooku.