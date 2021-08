Finisz, który dał finał

Kacper Lewalski w emocjonującym stylu awansował do finału lekkoatletycznych mistrzostw świata U20. Elblążanin zajął czwarte miejsce w swoim półfinale w biegu na 800 metrów, ale dzięki dobremu czasowi zakwalifikował się do finału.

W czwartek (19 sierpnia) informowaliśmy o awansie Kacpra Lewalskiego do półfinału biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych mistrzostw świata U20 w Nairobi.

Bieg półfinałowy przyniósł wiele emocji. Zawodnik MKS Truso wystartował w drugim biegu półfinałowym, który okazał się „szybszy” od pierwszego półfinału. Elblążanin miał duże szanse na awans. Faworytem był reprezentant gospodarzy Noah Kibet, który w tym sezonie dystans 800 metrów pokonał w czasie 1,45,11 min. Dla porównania – najlepszy czas Kacpra Lewalskiego to 1,46,72 min. jest dziesiątym rezultatem w tej kategorii wiekowej.

Zaczęło się źle. Elblążanin spadł na ostatnią pozycję i musiał gonić rywali. Po 400 metrach nadal był ostatni, ale trzymał się grupy. Różnica między pierwszym, a ostatnim w grupie wynosiła około czterech metrów.

Na ostatnią prostą elblążanin wbiegał na piątej pozycji. W drodze do mety wyprzedził jeszcze jednego rywala i... Bezpośrednio do finału awansowała pierwsza trójka. Ale dobry czas Kacpra Lewalskiego (1,47,29 min.) dał mu kwalifikację do niedzielnego finału.