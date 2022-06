Garmin Iron Triathlon 17 lipca zagości w Elblągu!

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce po raz szósty odbędzie się w Elblągu. Poprzednie edycje przyciągnęły do naszego miasta ścisłą polską czołówkę triathlonistów, jak i rzeszę amatorów. W tym roku organizatorzy przygotowują kilka zmian, które z pewnością przypadną do gustu zawodnikom.

Miasteczko zawodów, strefa zmian, start i meta Garmin Iron Triathlon Elbląg będą znajdować się standardowo na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na Placu Katedralnym. Pływanie odbędzie się w rzece Elbląg. Zmianie ulegną trasa kolarska oraz trasa biegowa. Podczas etapu kolarskiego zawodnicy pojadą ul. Orlą, ul. Nowodworską oraz starodrożem drogi krajowej nr 7 na odcinku Kazimierzowo - Solnica. Bardzo dobrze utrzymana nawierzchnia, poszerzone pasy ruchu i długie- kilkukilometrowe proste niczym amerykańskie drogi międzystanowe. Zmiana trasy kolarskiej spowoduje, że elbląska trasa będzie jedną z najszybszych w Polsce. Etap biegowy prowadzić będzie ulicami Starego Miasta, ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej oraz ul. Radomską. Usytuowanie zawodów w ścisłym centrum Starego Miasta zapewni zawodnikom niesamowite wrażenia oraz wsparcie kibiców.

W sezonie 2022 roku w Elblągu zawodnicy będą mogli kolejny raz rywalizować na jednym z trzech dystansów: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu, 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) oraz 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). W Elblągu, tak jak podczas innych imprez cyklu, będzie można wziąć udział w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej, w której jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie. To świetna okazja na spędzenie aktywnego weekendu z przyjaciółmi!

Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą tradycyjnie zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Kids, które od wielu lat cieszą się w Elblągu wyjątkową popularnością. Zawody dla dzieci odbędą się na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

16 lipca, w przeddzień zmagań triathlonistów, odbędą się również zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series.Pływacy biorący udział w rywalizacji będą mieli do wyboru jeden z trzech dystansów: ok. 0,95 km (limit czasu: pół godziny, ok. 1,9 km (limit czasu: 1 godzina) oraz ok. 3,8 km (limit czasu: 2 godziny). Na wszystkich dystansach AQUA SPEED Open Water Series obowiązywać będzie rolling start. Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety. AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież będą mogły wystartować w AQUA SPEED Junior.

W zależności od wieku, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

Jako ciekawostkę dodajmy, że zawody Aqua Speed Open Water Series i Garmin Iron Triathlon organizowane będą z wykorzystaniem rzeki Elbląg, jednego z najważniejszych akwenów na Żuławach. Rok 2022 w Elblągu został uznany przez Radę Miejską „Rokiem tradycji morskich Elbląga”.

Historia związku Elbląga z morzem sięga czasów średniowiecznych. W tym czasie w Elblągu rozwijał się handel morski w ramach strefy hanzeatyckiej. Niewątpliwym atutem Elbląga było położenie nad rzeką Elbląg łączącą się z Wisłą, dzięki czemu, obok Gdańska, Elbląg był głównym portem morskim dla polskich ziem, a także jednym z ośrodków polityki morskiej. 14 czerwca 1572 r. w Elblągu został zwodowany okręt zbudowany na zlecenie króla Zygmunta Augusta. Był to pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. W 2022 r. minęło 450 lat od tego wydarzenia.

Wszelkie informacje dot. imprez znajdują się na stronach internetowych www.irontriathlon.pl oraz www.openwaterseries.pl. Bieżące informacje znajdują się również na Facebookowych profilach imprezach – Garmin Iron Triathlon oraz Aquaspeed Open Water Series.

Organizatorami Garmin Iron Triathlon oraz Aqua Speed Open Water Series są prezydent Elbląga – Witold Wróblewski oraz Labosport Polska. Partnerem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl