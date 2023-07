Garmin Iron Triathlon i finał Aqua Speed już w weekend w Elblągu

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce po raz siódmy odbędzie się w Elblągu. Każda z poprzednich edycji przyciągnęły do miasta wielu wspaniałych profesjonalnych triathlonistów, jak i ogromną rzeszę amatorów wraz z kibicującymi im rodzinami i przyjaciółmi. Zawody z cyklu GIT i ASOWS to prawdziwe sportowe święto w samym centrum Elbląga!

Zawody Garmin Iron Triathlon Elbląg to niezwykłe widowisko przede wszystkim ze względu na usytuowanie. Miasteczko zawodów, strefa zmian, start i meta będą znajdować się na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na Placu Katedralnym. Pływanie odbędzie się w rzece Elbląg. Podczas etapu kolarskiego zawodnicy pojadą ul. Orlą, ul. Nowodworską oraz starą drogi krajową nr 7 na odcinku Kazimierzowo - Solnica. Nawierzchnia z idealnym asfaltem, poszerzone pasy ruchu i długie, kilkukilometrowe proste. Zeszłoroczna zmiana trasy kolarskiej spowodowała, że elbląska trasa jest jedną z najszybszych w Polsce.

Etap biegowy tradycyjnie prowadzić będzie ulicami Starego Miasta, ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej oraz ul. Radomską. Usytuowanie zawodów w ścisłym centrum Starego Miasta zapewni zawodnikom niesamowite wrażenia oraz wsparcie kibiców. Takiej atmosfery jak tutaj nie ma nigdzie indziej – to po prostu trzeba przeżyć samemu!

W sezonie 2023 roku w Elblągu zawodnicy będą mogli kolejny raz rywalizować na jednym z trzech dystansów:

- 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu,

- 1/4 IM (0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu),

- 1/8 IM (0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 5,275 km biegu).

W Elblągu, tak jak podczas innych imprez cyklu, będzie można wziąć udział w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej, w której jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie. To świetna okazja na spędzenie aktywnego weekendu z przyjaciółmi!

Nieprzerwanie od 2018 roku podczas Garmin Iron Triathlon w Elblągu odbywa się dodatkowa rywalizacja nazwana #breaking1h50’ w przypadku mężczyzn i #breaking2h wśród kobiet rywalizujących na dystansie 1/4 IM. Pierwszy zawodnik, który złamie magiczną barierę czasu wyjedzie z Elbląga bogatszy o 10.000 zł! Jeszcze nikomu się to nie udało, ale przecież w tym roku magiczna bariera 1 godziny i 50 minut na dystansie 1/4IM została już pokonana – przez Tomasza Brembora podczas Garmin Iron Triathlon w Nieporęcie, gdzie Tomek uzyskał na mecie czas dokładnie 1:50, ale na ostatnich kilkudziesięciu metrach wyścigu zwolnił celebrując zwycięstwo.

Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą tradycyjnie zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior. Zawody dla dzieci odbędą się na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat). Zawody dla dzieci w tej lokalizacji od wielu lat cieszą się wyjątkową popularnością. Bardzo nas to cieszy, że młodzi mieszkańcy Elbląga i okolic są tak rwą się do sportowej rywalizacji.

(fot. Labosport)

15 lipca, w przeddzień zmagań triathlonistów, odbędą się również zawody pływackie Aqua Speed Open Water Series i będzie to finał tegorocznego cyklu. Pływacy biorący udział w rywalizacji będą mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: ok. 0,475km, ok. 0,95 km, ok. 1,9 km oraz ok. 3,8 km. Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety. AQUA SPEED Open Water Series to nie tylko impreza sportowa dla dorosłych pływaków. Dzieci i młodzież będą mogły wystartować w AQUA SPEED Junior. W zależności od wieku, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie na trzech dystansach: 100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat), 475 m (12-13 lat).

Wszelkie informacje dot. imprez znajdują się na stronach internetowych www.irontriathlon.pl oraz www.openwaterseries.pl. Bieżące informacje znajdują się również na Facebookowych profilach imprezach – Garmin Iron Triathlon oraz Aquaspeed Open Water Series.

Organizatorzy – prezydent Elbląga, Labosport Polska

Partner – Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki w Elblągu

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem elbląskiej edycji Garmin Iron Triathlon