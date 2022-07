Garmin MTB Series Elbląg – trwają zapisy na mocne ściganie w Bażantarni!

W ostatni weekend września (24 września) w elbląskiej Bażantarni odbędzie się inauguracja tegorocznego cyklu Garmin MTB Series. Elbląg będzie gościł zarówno zaawansowanych, jak i początkujących kolarzy górskich. Organizatorzy, którymi są Labosport Polska sp. z o.o. oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przygotowali dodatkowe atrakcje, m.in. wjazd „Góralem na Chrobrego”, który będzie wstępem do całej imprezy. Zapisy już trwają!

Garmin MTB Series to cykl imprez organizowanych dla miłośników błota, pyłu, głębokiego piasku, dużych kamieni i stromych zjazdów. Od chwili powstania cieszy się niesłabnącą popularnością amatorów dwóch kółek. Pierwsza edycja Garmin MTB Series odbyła się 2014 roku! Teraz przyszła pora na 9. edycję tych kultowych zawodów! W tym roku etapy cyklu odbędą się: Elbląg/Bażantarnia (24 września), Tolkmicko-Kadyny/Wysoczyzna Elbląska (1 października) i Gdańsk/Trójmiejski Park Krajobrazowy (8 października).

Miasteczko zawodów znajdować się będzie u podnóża Góry Chrobrego. Trasa elbląskiego etapu poprowadzi malowniczymi ścieżkami elbląskiej Bażantarni. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą dystansu MAXI (ok. 44 km) oraz MINI (ok. 22 km). Spore przewyższenia oraz trudności techniczne z pewnością zaskoczą zawodników, którzy przyjadą do Elbląga z myślą o łatwym ściganiu na Żuławach. Bażantarnia przywita zawodników sporą ilością singli, mocnymi podjazdami i oczywiście szybkimi zjazdami (np. zjazd z Góry Chrobrego, z której można podziwiać piękną panoramę Elbląga). Kto tutaj już startował w poprzednich edycjach ten doskonale wie, jak bardzo różnorodna i niezwykle ciekawa jest ta trasa. W zawodach może wziąć udział absolutnie każdy, kto czuje się na siłach, aby pokonać na rowerze kilkadziesiąt kilometrów w urozmaiconym terenie. Limity czasowe są dostosowane również do początkujących zawodników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę

z kolarstwem MTB.

W ramach wydarzenia odbędzie się również impreza towarzysząca pn. „Góralem na Chrobrego”. Zawodnicy będą mieli do pokonania kilkusetmetrowy odcinek prowadzący z podnóża Góry Chrobrego na sam jej szczyt. Podjazd będzie również prologiem Garmin MTB Series, a najszybsi zawodnicy otrzymają bonifikaty czasowe do klasyfikacji generalnej całego cyklu. W ramach imprezy odbędą się również zawody najmłodszych biker-ów. W rywalizacji na dwóch kółkach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku 3-12 lat. Każdy z najmłodszych zawodników otrzyma pamiątkowy medal.

Zapisy na Garmin MTB Series Elbląg na stronie internetowej. Zgłoszenia na „Góralem na Chrobrego” oraz na zawody dla dzieci ruszą niebawem. Wszelkie newsy dot. cyklu można znaleźć na Facebooku Garmin MTB Series.

Gospodarz – prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Organizatorzy – Labosport Polska oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sponsor tytularny – Garmin