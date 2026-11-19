Gdańscy hokeiści wracają na Helenę

Z nowym szkoleniowcem na ławce i chęcią rewanżu za bolesne porażki z początku sezonu. Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk w ten weekend po raz pierwszy w tej kampanii zagrają przed elbląską publicznością.

Hokejowe emocje wracają na lodowisko „Helena”. Fudeko GAS Gdańsk, z powodu sporu wokół gdańskiej hali „Olivia”, swoje domowe spotkania rozgrywa właśnie w Elblągu. W najbliższy weekend (21 i 22 listopada) kibice po raz pierwszy w tym sezonie zobaczą ligowe zmagania na elbląskiej tafli.

Sezon I ligi rozkręcił się na dobre. Po dziesięciu kolejkach Fudeko zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 13 punktów (bilans bramkowy 37:53). Gdańszczanie aż osiem spotkań rozegrali na wyjeździe. W ostatniej kolejce formalnie pełnili już rolę gospodarza, ale starcie z Naprzodem Janów Katowice musieli przenieść do Suchego Dworu, ponieważ na elbląskiej „Helenie” trwały zawody „Złotej Łyżwy” w short tracku. Skończyło się na sobotnim (14 listopada) zwycięstwie 4:3 i niedzielnej (15 listopada) porażce 1:4. Teraz nic nie stoi już na przeszkodzie, by zespół zaprezentował się przed elbląską publicznością w starciu z liderem – Opole United.

Dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje fakt, że Gdańszczan poprowadzi nowy szkoleniowiec. Walkę o awans do ekstraklasy powierzono Jurijowi Czuchowi, z którym podpisano umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia. Polscy kibice doskonale znają tego trenera z pracy w Toruniu – w sezonie 2017/2018 wprowadził on tamtejszy zespół do najwyższej klasy rozgrywkowej, a w kolejnych latach z powodzeniem rywalizował w elicie. Ostatnio zdobywał doświadczenie w ligach białoruskich (Junior Mińsk, HK Lida).

Weekendowe pojedynki zapowiadają się pasjonująco. Opole United to aktualny lider rozgrywek, który w 10 meczach zgromadził aż 27 punktów (bilans 59:28). Na tafli w Elblągu zobaczymy sześciu najskuteczniejszych hokeistów całej I ligi w klasyfikacji kanadyjskiej (gole plus asysty). Pierwsze trzy miejsca zajmują gracze z Opola: Alexis Toussaint z dorobkiem 36 punktów (13 goli, 23 asysty), Jace Shuttleworth – 27 punktów (14 goli, 13 asyst) oraz Jacob Perreault – 21 punktów (8 goli, 13 asyst). Tuż za ich plecami plasuje się trio z Fudeko: Szymon Marzec – 20 punktów (4 gole, 16 asyst), Jakub Prokurat – 16 punktów (8 goli, 8 asyst) oraz Jakub Wenker – 14 punktów (10 goli, 4 asysty).

Gdańszczanie mają z rywalami rachunki do wyrównania. W Opolu Fudeko przegrało wysoko – 2:11 oraz 4:7. Przed elbląską publicznością i pod wodzą nowego trenera nadarza się idealna okazja do rewanżu.

Fudeko GAS Gdańsk – Opole United

- sobota (21 listopada), godz. 20:00

- niedziela (22 listopada), godz. 13:00

- miejsce: Lodowisko „Helena” w Elblągu (ul. Karowa)

- bilety: do nabycia online