Gdańscy hokeiści zagrają w Elblągu

Jak w I lidze hokeja na lodzie radzi sobie wychowanek elbląskich Wikingów Jakub Wala? O tym na własne oczy będzie się można przekonać w najbliższy weekend na elbląskim lodowisku Helena. Jego drużyna, Fudeko GAS Gdańsk, zmierzy się z Polonią Bytom i rezerwami JKH GKS Jastrzębie.

W Gdańsku trwa otwarta wojna pomiędzy gdańskimi klubami hokejowymi. W wielkim skrócie: Stoczniowiec utrudnia życie swojemu lokalnemu rywalowi – Fudeko GAS. Elementem konfliktu jest sprawa korzystania z gdańskiej Hali Oliwia, w wyniku czego hokeiści Fudeko muszą grać swoje mecze domowe poza Gdańskiem.

Najbliższe mecze „domowe” Fudeko rozegra w Elblągu, na lodowisku Helena. W sobotę (30 listopada) gdańszczanie zagrają z Polonią Bytom, dzień później (1 grudnia) z rezerwami JKH GKS Jastrzębie.

To będą ciężkie mecze dla gdańskiego zespołu. Bytomska Polonia jest liderem tabeli z dorobkiem 54 punktów, rezerwy Jastrzębia są czwarte z 41 oczkami na koncie. Fudeko do tej pory rozegrało 19 spotkań, w których zdobyło 25 oczek, co obecnie daje gdańskiej drużynie dziewiąte miejsce w tabeli.

- Czekają nas trudne spotkania. W pierwszej rundzie z Jastrzębiem przegraliśmy po karnych, co dało nam punkt. Z Polonią nie zdobyliśmy punktu. Dziś jesteśmy o kilka meczów bardziej doświadczeni, to ważne w naszej sytuacji, kiedy mamy mniejszą ilość treningów - mówił Jakub Wala, kapitan Fudeko GAS Gdańsk. - W Elblągu powalczymy o pełną pulę.

Dodatkowym smaczkiem dla elbląskich kibiców hokeja jest postać kapitana gdańskiej drużyny – Jakuba Wali, który swoją przygodę z hokejem zaczynał w elbląskich Wikingach. W tym sezonie elblążanin zdobył 5 bramek i miał 10 asyst, co daje mu 15 punktów i 47. miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Jakub Wala gra na pozycji obrońcy.

- To dla mnie szczególne wydarzenie. Około 10 lat temu zagrałem ostatni oficjalny mecz na elbląskim lodowisku jeszcze w kategoriach dziecięcych. - mówi Jakub Wala. - Na trybunach na pewno będą znajomi, koledzy.

I liga hokeja jest drugim szczeblem rozgrywek hokeja na lodzie. W rozgrywkach uczestniczy 15 drużyn, pierwsze osiem po fazie zasadniczej zmierzy się w play off. Fabrykanci Łódzkie wycofali się z rozgrywek, tym samym kolejne mecze z tym zespołem zostały zweryfikowanie jako zwycięstwa 5:0 dla rywali.

Mecz z Polonią Bytom rozpocznie się 30 listopada o godzinie 20:15, mecz z rezerwami JKH GKS Jastrzębie – 1 grudnia o godzinie 11:15. Ilość biletów jest ograniczona do 299 sztuk; sprzedaż stacjonarna nie będzie prowadzona. Bilety można kupować tutaj. Dodatkowe informacje na facebookowym profilu Fudeko Gas Gdańsk.

- Serdecznie wszystkich zapraszam na mecze. Liczymy na wasze wsparcie - mówi wychowanek elbląskich Wikingów.