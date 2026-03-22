Gdańskie medale elbląskich Orłów

W weekend w Gdańsku odbywały się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w short tracku. Zawodnicy Orła Elbląg ze stolicy województwa pomorskiego wrócili z medalami w czterech konkurencjach.

W rywalizacji seniorów elbląska sztafeta w składzie Tymon Hryniewicz, Oskar Sokołowski, Amelia Nowakowska oraz Martyna Górka przywiozła brązowy medal. Elbląskie Orły dystans przejechały w czasie 2,58,568 minuty. Dwa pierwsze miejsca na podium zajęły drużyny Juvenii Białystok.

Trzy medale zdobyli Elblążanie w rywalizacji młodzieżowców. Najcenniejszy kruszec wywalczyła reprezentacja województwa warmińsko-mazurskiego w sztafecie mieszanej. W jej składzie znaleźli się zawodnicy Orła: Jędrzej Borowiecki i Ada Jażdżyńska. Czas złotego przejazdu to 3,13,838 minuty. Drugie i trzecie miejsce dla sztafet białostockiej Juvenii.

Elblążanie zdobyli też dwa wicemistrzostwa Polski w sztafetach wojewódzkich. Ada Jażdżyńska w sztafecie kobiet na dystansie 3 tys. metrów, Jędrzej Borowiecki i Miłosz Zawisza w sztafecie męskiej na 5 tysięcy metrów.

Indywidualnie najlepiej wypadł Tymon Hryniewicz – 8. na 1500 metrów (zwycięstwo w finale B z czasem 2,41,025 minuty), 17. na 500 metrów i 5. na 1000 metrów. Wśród kobiet Amelia Nowakowska – 19. na 1500 metrów, 11. na 500 metrów i 7. na 1000 metrów.